قرعة الكأس الذهبية 2019 تضع الولايات المتحدة في مجموعة ثأرية

تغييرات كبرى في نظام البطولة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أُجريت فجر الخميس قرعة بطولة الكأس الذهبية 2019 وتم التعرف على المجموعات الأربع للمسابقة في نسختها الأحدث التي ستقام بتغييرات كبرى على صعيد القوانين، وبين ثلاث دول هي الولايات المتحدة، كوستاريكا، وجامايكا.

وتم إعادة الأوقات الإضافية لمباريات خروج المغلوب بعد سابق الاعتماد على ركلات الترجيح، كما سيقدم كل فريق قائمة ثابتة من اللاعبين ولن يتم السماح بالتغيير في منتصف المسابقة كما جرت العادة.

ووقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع بنما وترينداد وتوباجو وجويانا بالمجموعة الرابعة، في فرصة لأولاد العم سام للثأر من الفريقين الذان أطاحا بالفريق من نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وسقطت أمريكا أمام ترينداد في الجولة الأخيرة من التصفيات بهدفين لواحد، لتذهب البطاقة الأخيرة عن الكونكاكاف لبنما وتشارك في مونديال روسيا 2018.

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يا له من منظر ! 😍



لقطة من أعلى ملعب فريق ليتون أورينت الإنجليزي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 📷



(📸: IG/ stadium_world ) pic.twitter.com/HUC5mnizll — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

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وحلت المكسيك في المجموعة الأولى مع كندا، مارتينيك، وكوبا، بينما الثانية تواجد بها كوستاريكا، هايتي، نيكارجوا، وبيرمودا.

وضمت المجموعة الثالثة كلاً من هوندوراس، جامايكا، السلفادور، وكوراساوا.

وستلعب معظم مباريات البطولة على أراضي الولايات المتحدة، ولكن ستقام الجولة الأولى من المجموعة الثانية في الملعب الوطني بسان جوزيه، كوستاريكا، وتستضيف جامايكا نفس الجولة من المجموعة الثالثة.

وتنطلق المسابقة في الخامس عشر من يونيو المقبل وتنتهي في السابع من يوليو 2019.