قرعة الدوري الأوروبي 2020 - أرسنال يواجه فرانكفورت ومانشستر يونايتد في مهمة سهلة

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020.

تشيلسي حصل على بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد التغلب على أرسنال في النهائي.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: إشبيلية، أبويل، كاراباج، دوديلانج.

المجموعة الثانية: دينامو كييف، كوبنهاجن، مالمو، لوجانو.

المجموعة الثالثة: بازل، كراسنودار، خيتافي، طرابزون سبور.

المجموعة الرابعة: سبورتنج لشبونة، أيندهوفن، روسنبرج، لاسك.

المجموعة الخامسة: لاتسيو، سيلتك، ستاد رين، كلوج.

المجموعة السادسة: أرسنال، فرانكفورت، ستاندرج ليج، فيتوريا.

المجموعة السابعة: بورتو، يونج بويز، فينورد، رينجرز.

المجموعة الثامنة: سيسكا موسكو، لودوجوريتس، إسبانيول، فيرينكفاروسي.

المجموعة التاسعة: فولفسبورج، جينت، سانت إيتيان، أولكسندريا.

المجموعة العاشرة: روما، بوروسيا مونشنجلادباخ، بشاك شهير، فولفسبيرجر .

المجموعة الحادية عشر: بشكتاش، سبورتنج براجا، ولفرهامبتون، براتيسلافا.

المجموعة الثانية عشر: مانشستر يونايتد، أستانا، بارتيزان، ألكمار.

The 2019/20 #UEL group stage draw! 👊



Which games are you excited for?#UELdraw pic.twitter.com/aZkjcfj4lD