قرعة الدوري الأوروبي 2020 - أرسنال يواجه فرانكفورت ومانشستر يونايتد في مهمة سهلة
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020.
تشيلسي حصل على بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد التغلب على أرسنال في النهائي.
وجاءت القرعة كالآتي:
المجموعة الأولى: إشبيلية، أبويل، كاراباج، دوديلانج.
المجموعة الثانية: دينامو كييف، كوبنهاجن، مالمو، لوجانو.
المجموعة الثالثة: بازل، كراسنودار، خيتافي، طرابزون سبور.
المجموعة الرابعة: سبورتنج لشبونة، أيندهوفن، روسنبرج، لاسك.
المجموعة الخامسة: لاتسيو، سيلتك، ستاد رين، كلوج.
المجموعة السادسة: أرسنال، فرانكفورت، ستاندرج ليج، فيتوريا.
المجموعة السابعة: بورتو، يونج بويز، فينورد، رينجرز.
المجموعة الثامنة: سيسكا موسكو، لودوجوريتس، إسبانيول، فيرينكفاروسي.
المجموعة التاسعة: فولفسبورج، جينت، سانت إيتيان، أولكسندريا.
المجموعة العاشرة: روما، بوروسيا مونشنجلادباخ، بشاك شهير، فولفسبيرجر .
المجموعة الحادية عشر: بشكتاش، سبورتنج براجا، ولفرهامبتون، براتيسلافا.
المجموعة الثانية عشر: مانشستر يونايتد، أستانا، بارتيزان، ألكمار.
The 2019/20 #UEL group stage draw! 👊— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019
Which games are you excited for?#UELdraw pic.twitter.com/aZkjcfj4lD
جدير بالذكر أنّ إشبيلية هو الأكثر تتويجا ببطولة الدوري الأوروبي بواقع 5 مرات من بينها 3 مرت على التوالي.