قرعة الدوري الأوروبي – مواجهات سهلة للإنتر وأرسنال وتشيلسي

قرعة سهلة للثلاثي الكبار أرسنال وإنتر وتشيلسي في دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي في مدينة نيون، والتي أسفرت عن نتائج قوية للغاية.

هناك 12 فريق في المركز الأول من المجموعات ومثلهم بالمركز الثاني، وثمانية قدموا من دوري أبطال أوروبا.

الفرق من نفس الاتحاد المحلي لن تواجه بعضها البعض، وفرق الصدارة في دور المجموعات بالإضافة للأربعة فرق التي تقع في المستوى الأول من دوري الأبطال ستكون في المستوى الأول.

ولا يصلح أن تواجه فرق من نفس المجموعة مواجهات في دور الـ 32 ضد بعضها البعض.

اليكم أبرز نتائج القرعة:

فيتوريا بلزن ضد دينامو زغرب.

كلوب بروج ضد سالزبورج.

رابيد فيينا ضد إنتر.

سلافيا براها ضد جينك.

كراسنودار ضد باير ليفركوزن.

زيورخ ضد نابولي.

مالمو ضد تشيلسي.

شختار دونستك ضد آينتراخت فرانكفورت.

سيلتك ضد فالنسيا

رين ضد ريال بيتيس.

أولمبياكوس ضد دينامو كييف.

لاتسيو ضد اشبيلية.

فناربخشه ضد زينيت سانت بطرسبورج.

سبورتنج لشبونة ضد فياريال

باتي بوريسوف ضد أرسنال

جلطة سراي ضد بنفيكا.