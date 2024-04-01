قرار مفاجئ من جاياردو بشأن مشاركة حامد الغامدي في ديربي الاتحاد والأهلي

قمة الجولة الـ26 في دوري روشن السعودي

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اتخذ مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد قرارًا مفاجئًا بشأن تواجد حامد الغامدي في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، والتي ستقام مساء اليوم ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد يمر بظروف صعبة على صعيد الغيابات، حيث يفتقد للخماسي، فيصل الغامدي وعوض الناشري وزكريا هوساوي وأحمد الغامدي ومروان الصحفي، لتواجده مع المنتخب الأولمبي، بجانب عدد آخر من المصابين أبرزهم فابينيو وأحمد شراحيلي.

جماهير الاتحاد كان تترقب حالة الغامدي الصحية وموقفه من خوض اللقاء، وقد تنفست الصعداء بمشاركته في التدريبات الجماعية يوم أمس، لكنها تلقت صدمة كبيرة بعد الكشف عن قرار جاياردو.

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المدرب الأرجنتيني قرر عدم المجازفة بلاعب الوسط ومنحه المزيد من الوقت ليستعيد كامل جاهزيته الفنية والبدنية، وذلك رغم مشاركته في المران الجماعي وغياب العديد من اللاعبين عن اللقاء.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب عمد إلى استخدام عدة أساليب لعب خلال المران لمحاولة إيجاد الطريقة الأفضل لتعويض الغائبين خاصة فيصل الغامدي الذي أصبح مؤخرًا أحد أهم عناصر وسط الفريق.

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