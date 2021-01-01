قرار مفاجئ بشأن تجديد عقد الاتحاد مع فابيو كاريلي

تعرف على قرار إدارة الاتحاد المفاجئ بشأن تجديد عقد كاريلي

اتخذت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قرارًا مفاجئًا بشأن تجديد عقد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للعميد، وذلك في ظل اقتراب نهايته خلال الفترة المقبلة.

نادي الاتحاد لديه الرغبة في تجديد عقد كاريلي مع الفريق، من أجل الحفاظ على استقراره، بالإضافة إلى أنه استطاع قيادته لتحقيق نتائج مميزة، وأصبح منافسًا قويًا على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

ما هو قرار الاتحاد المفاجئ؟

ووفقًا لصحيفة "المدينة" السعودية، فإن إدارة نادي الاتحاد، قررت تأجيل التجديد مع البرازيلي فابيو كاريلي إلى نهاية الموسم الحالي، من أجل التريث والتفاهم مع المدرب على تفاصيل العقد.

كما أن الإدارة قررت أن تترك المباريات الأربع الأخيرة المتبقية للفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، لتكون دافع قوي لتحقيق نتائج طيبة، لتوقيع عقد جديد وطويل المدة.

إدارة الاتحاد ترغب في الوصول لأقصى استفادة من مسألة تجديد عقد كاريلي، كما سيستفيد المدرب البرازيلي، حال تحقيق نتائج طيبة بالمباريات المتبقية، حيث سيضع الشروط التي يريدها في عقده الجديد.

ما هو السبب الأقوى لتأجيل تجديد عقد كاريلي؟

وأضافت الصحيفة السعودية أن انتهاء شرط المزايا في عقد كاريلي أول أمس، تسبب في تأجيل تجديد عقد البرازيلي فابيو كاريلي مع الفريق، خاصة وأن الإدارة ستكون مطالبة بوضع مزايا جديدة.

انتهاء مزايا العقد الأول، سيجبر الاتحاد على وضع اتفاق على عقد جديد بمزايا مختلفة عن السابق، بسبب انتهاء مدة شرط المزايا السابقة في العقد.

المباريات الأربع المتبقية في بطولة الدوري السعودي، ستحدد بشكل نهائي موقف الإدارة من العقد الجديد للمدرب البرازيلي، بالإضافة إلى المزايا التي ستكون موجودة به.

ما هي المباريات المتبقية لنادي الاتحاد بالموسم؟

ويتبقى لنادي الاتحاد 4 مباريات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ستكون أمام ضمك ثم أبها ثم العين وأخيرًا النصر.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، خلف الهلال والشباب المتصدر والوصيف بالترتيب، برصيد 48 نقطة.

كما يتبقى لفريق الاتحاد بالموسم، مواجهة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي ستجمع بفريق الرجاء البيضاوي المغربي، خلال شهر أغسطس المقبل.

هل يستحق كاريلي تمديد عقده؟

بالطبع يستحق أن يستمر كاريلي مع الاتحاد لمدة طويلة، بعدما استطاع قيادة الفريق من الهروب من الهبوط ببطولة الدوري الموسم الماضي، حتى المنافسة على صدارة الدوري.

كاريلي أثبت أنه قادر على قيادة الاتحاد للتواجد على منصات التتويج خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما نجح في بناء فريق قوي، قادر على المنافسة على جميع البطولات.

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