اقتربت مسيرة بول بوجبا في مانشستر يونايتد من النهاية وسط ترقب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى لموقفه تأهبًا للتعاقد معه مجانًا بمجرد نهاية عقده في أولد ترافورد بصيف 2022، والجديد أن إدارة المانيو نفسها من ستبارك هذه الخطوة.

ولم يقدم بوجبا هذا الموسم الأداء المأمول منه على الإطلاق، وكلل سوء مستواه ببطاقة حمراء مباشرة تلقاها في مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي، والتي انتهت بهزيمة تاريخية لكتيبة أولي جونار سولشاير بخمسة أهداف للا شيء على ملعب أولد ترافورد.

رابطة البريميرليج أوقفت بوجبا لثلاث مباريات بسبب هذا التدخل، ليغيب حتى التوقف الدولي الأخير في نوفمبر، وبمجرد انتقاله لمعسكر منتخب فرنسا، تعرض لإصابة جديدة من شأنها إبعاده عن الملاعب لمدة شهرين.

ماذا قررت إدارة مانشستر يونايتد حول بوجبا؟

صحيفة "ماركا" قالت أن إدارة مانشستر يونايتد لا تنوي التقدم بعرض جديد لبول بوجبا من أجل التجديد، وهذا الموقف "على الأقل" في الوقت الراهن.

وتتزامن رغبة مانشستر يونايتد في إنهاء الارتباط ببوجبا مع تصريحات وكيل أعماله، مينو رايولا، التي فتح فيها الباب أمام رحيل موكله في الشتاء أو الصيف المقبلين.

ورغم ما أشارت له الصحف في الأشهر الماضية أن رغبة المانيو هي الإبقاء على الدولي الفرنسي، لكن الوضع يبدو أنه تغير الآن بعد الموسم المخيب للآمال والأداء المهزوز لصاحب الـ28 عامًا.

متى يرحل بوجبا عن مانشستر يونايتد؟

بعض التقارير الإنجليزية في وقت سابق رجحت أن يكون بوجبا قد لعب آخر مبارياته بالفعل بقميص مانشستر يونايتد، أمام ليفربول، فقد يتم بيعه في الشتاء المقبل لجنبي بعض الأموال من خلفه عوضًا عن رحيله المجاني في الصيف المقبل.

لكن من تصريحات رايولا الأخيرة، يبدو أن الخيار الأقرب حاليًا هو استمرار اللاعب حتى نهاية هذا الموسم في أولد ترافورد، ومن ثم التوجه إلى نادٍ جديد بصورة مجانية وكسب مكافأة انتقال كبيرة وراتب على الأرجح سيكون أكبر من راتبه الحالي مع اليونايتد.

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع بوجبا؟

يأتي باريس سان جيرمان في مقدمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع بوجبا، حتى أن النادي الفرنسي حاول فعل ذلك في الصيف الماضي لكن تمسك مانشستر يونايتد بنجمه آنذاك وعلى الرغم مما قيل عن ترحيب اللاعب بالمشروع الرياضي الضخم في نادي عاصمة بلاده.

الخيار الآخر المطروح بقوة على الطاولة هو يوفنتوس، باعتبار أن بوجبا نفسه صرح أنه يشتاق إلى مدينة تورينو كثيرًا، في وقت يحتاج فيه البيانكونيري إلى لاعب من طراز عالمي لدعم منتصف الميدان بأسرع فرصة ممكنة.

ويأتي ريال مدريد أيضًا ضمن قائمة الأندية المرشحة للظفر بخدمات بوجبا، فاللاعب كان من أحلام المدرب السابق زين الدين زيدان، والآن قد يُنظر له باعتباره خليفة لوكا مودريتش في سانتياجو برنابيو، خصوصًا مع تفضيل فلورنتينو بيريز لنمط الصفقات المجانية في الفترة الأخيرة.

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