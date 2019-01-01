قرار صارم من اتحاد جدة ضد ثنائي الفريق بسبب اشتباكهما في المران

اتحاد جدة يصدر قرارًا بشأن زياد وعصام المولد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن قرار صارم من إدارة اتحاد جدة السعودي ضد كلًا من زياد وعصام المولد وفقًا للائحة الفريق الداخلية.

وكان اتحاد جدة حقق الفوز على الاتفاق الخميس الماضي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدفين دون رد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الكرة باتحاد جدة ستفرض عقوبات ضد الثنائي الذي اشتبكا خلال تدريبات الفريق.

وكان الثنائي قد اشتبكا في مران الفريق استعدادًا لملاقاة الاتفاق، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين والتي انتهت بفوز العميد بهدفين دون رد.

واحتوى أسامة المولد مدير الكرة باتحاد جدة الأزمة، وتصالح اللاعبين لكنهما غابا عن التشكيل الأساسي للمباراة.

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ويسعي الاتحاد في مواصلة الانتصارات خلال المباريات المتبقة من الدوري السعودي، من أجل الابتعاد أكثر وأكثر عن منطقة الهبوط في الموسم الحالي.