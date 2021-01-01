قرار صادم .. ميكالي يستقر على استبعاد أبرز أجانب الهلال آسيويًا

الهلال يستعد للمنافسات الآسيوية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن قرار البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال عن عدم قيد أحد أبرز أجانب الفريق في القائمة الآسيوية.

ميكالي تولى تدريب الهلال عقب رحيل الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق، بعد تراجع نتائج الزعيم وفقدان صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "البلاد" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن ميكالي قد حدد الأسماء التي سيتم قيدها في القائمة الآسيوية للفريق لخوض المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي جيوفينكو لن يتواجد في القائمة الخاصة بالزعيم لخوض منافسات دوري أبطال آسيا، في صدمة كبيرة ستكون للاعب الذي يقدم الكثير للهلال.

وكان جيوفينكو قد غاب خلال الفترة الماضية لفترة بسبب الإصابة التي لحقت به، وجلس على مقاعد البدلاء في اللقاء الماضي أمام الرائد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخوض الهلال منافساته الآسيوية في مرحلة المجموعات، ضمن المجموعة الأولى رفقة شباب الأهلي الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني، والفائز من الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.