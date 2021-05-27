قرار صادم .. النصر يسعى للتخلص من تاليسكا!

تعرف على موقف تاليسكا من الاستمرار مع النصر

أكدت تقارير إعلامية، على أن نادي النصر يدرس التخلص من اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، اللاعب المنضم حديثًا لصفوف العالمي، قادمًا من فريق جوانزهو الصيني.

النصر حسم التعاقد مع تاليسكا، بعدما قام بتفعيل الشرط الجزائي الموجود بالعقد الذي يربط اللاعب بفريقه، لينضم لصفوف العالمي مع بداية الموسم القادم.

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وفجر الإعلامي عيسى الروقي مفاجأة من العيار الثقيل، عبر حساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن مستقبل تاليسكا مع نادي النصر.

وكتب الروقي تغريدة جاء نصها كالآتي: "تنوي إدارة نادي النصر إعارة البرازيلي تاليسكا، بسبب عدم تمكنها من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، الملزمة على الأندية، في حال رغبت بتسجيل لاعبين".

جاء ذلك ليكون تاليسكا هو اللاعب الثاني الذي يضطر نادي النصر لإعارته، بعد اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، الذي تمت إعارته لنادي شباب الأهلي الإماراتي.

وتسعى إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، للتخلص من الديون الموجودة على النادي، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح للنادي تسجيل لاعبين جدد، من أجل استمرار تاليسكا وإعادة ماشاريبوف، وضم لاعبين أجانب جدد.