قرار حكومي قد يؤجل مواجهة مصر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

مواجهة مصر وتوجو قد يتم تأجيلها.

أعلن الاتحاد التوجولي لكرة القدم، عن تأجيل تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، لمنطقة غرب إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، وذلك قبل مواجهة المنتخب الأول لنظيره المصري.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التوجولي، يوم 17 نوفمبر الجاري، في الجولة الرابعة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون.

الاتحاد التوجولي أصدر بيانًا، يؤكد خلاله على أنه تم تأجيل التصفيات التي كانت مقرر لها خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري، إلى 2 ديسمبر المقبل، بناء على طلب الحكومة، لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وتم تأجيل تصفيات المنطقة لدول غرب إفريقيا، لموعد لم يتم تحديده حتى الآن، حيث كان مقررًا أن يشارك 7 منتخبات، وهم "توجو وبوركينا فاسو وغانا والنيجر وكوت ديفوار وغانا وبنين".

يأتي ذلك قبل مواجهة المنتخب التوجولي الأول، أمام نظيره المصري، والمقرر له يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك بعد المواجهة التي ستجمع بينهما أيضًا في الجولة الثالثة.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المصري نظيره التوجولي مساء يوم 14 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، على أن تقام مباراة الجولة الرابعة يوم 17 من نفس الشهر.

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ويتصدر المجموعة السابعة منتخب جزر القمر برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخبي مصر وكينيا في المركزين الثاني والثالث بنقطتين، بينما يتذيل المجموعة المنتخب التوجولي برصيد نقطة واحدة.