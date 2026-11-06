قرار حاسم من فليك قبل قمة أتلتيكو مدريد.. وتحذير هام لبرشلونة بشأن حمزة عبد الكريم!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

المدرب الألماني يقلص مستدعي الرديف إلى ثلاثة لاعبين فقط ويبقي على المهاجم المصري قبل موقعة الميتروبوليتانو، وسط تحذيرات كتالونية من إرباكه فنيًا ومأزق في الرديف بسبب استدعاء منتخب مصر.

إعلان

خطف المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم الأضواء مجددًا داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني خلال الساعات الماضية، عقب قرار فني جديد من المدرب الألماني هانزي فليك في تدريبات اليوم استعدادًا لقمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل.

وجاء هذا التطور بالتزامن مع توجيه الصحافة الكتالونية تحذيرات صريحة لإدارة النادي من خطورة تشتيت الموهبة المصرية بين ثلاثة أجهزة فنية مختلفة بعد مشاركته الأوروبية الأخيرة دون مران مسبق، في وقت يواجه فيه فريق الرديف أزمة غيابات دولية طاحنة يتصدرها استدعاء عبد الكريم لمعسكر الفراعنة.

تصفية في مران الجمعة تُبقي عبد الكريم قبل قمة أتلتيكو مدريد

أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة صباح الجمعة تفاصيل عودة الفريق الأول للتدريبات الجماعية في مدينة جوان جامبر الرياضية للتحضير لموقعة ملعب الميتروبوليتانو، والتي شهدت قرارًا لافتًا من هانزي فليك بتقليص عدد اللاعبين المستدعين من فريق الرديف برشلونة أتلتيك من خمسة لاعبين إلى ثلاثة فقط.

وأبقى فليك في مران الجمعة على الثلاثي حمزة عبد الكريم والظهير جويليم فيكتور والمدافع أليكس كامبوس، مستبعدًا كلاً من أوريان جورين وإبراهيما تونكارا وإيكر رودريجيز، وذلك بعد أن غاب المهاجم المصري عن التدريب لبدلاء الفريق الأول يوم الأربعاء الماضي وفق برنامج الاستشفاء الذي نشره الموقع الرسمي لنادي برشلونة في بيانه السابق عقب خوضه شوطًا كاملًا في دوري أبطال أوروبا للشباب.

إعلان إعلان

ويعزز بقاء عبد الكريم في تدريبات الفريق الأول الجمعة فرص تواجده في قائمة فليك المسافرة إلى العاصمة مدريد، مما يعني غيابه المنتظر عن مواجهة فريقه الرديف أمام مضيفه مانريسا المقررة مساء الأحد ذاته ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الرابعة الإسباني بحسب الأجندة الرسمية لنادي برشلونة.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني 15:00 برشلونة شاهد

تحذير كتالوني من تشتيت اللاعب بين ثلاثة مدربين

وعلى الصعيد الفني، فجر ألبرت ماسنو، نائب مدير صحيفة سبورت الكتالونية، كواليس جديدة حول مشاركة المهاجم المصري مع فريق الشباب أمام أستون فيلا، كاشفًا أن عبد الكريم خاض اللقاء الأوروبي دون أن يجري أي حصة تدريبية مسبقة مع كتيبة المدرب بول بلاناس.

ووجه الكاتب الكتالوني تحذيرًا صريحًا للإدارة الرياضية في برشلونة بضرورة عدم تحويل هذا الإجراء الاستثنائي إلى أمر معتاد، مشددًا على خطورة إرباك وتشتيت لاعب شاب يواجه خطر عدم معرفة ما إذا كان يُدار فنيًا بواسطة هانزي فليك في الفريق الأول، أم جوليانو بيليتي في الرديف، أم بول بلاناس في فريق الشباب.

إعلان

وتقاطع ذلك مع ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية التي كشفت أن مسؤولًا مكلفًا من النادي انتظر اللاعب بين شوطي لقاء الشباب ليرافقه شخصيًا ومباشرة من ملعب يوهان كرويف إلى مقاعد بدلاء ملعب سبوتيفاي كامب نو، مشيرة إلى أن تعاقد النادي مع البرازيلي جابرييل جيسوس أواخر الصيف جعل المهاجم المصري يتراجع من حسابات البديل المباشر لرافينيا إلى الخيار الثالث في مركز رأس الحربة.

مأزق بيليتي في توقف نوفمبر بسبب استدعاء حسام حسن

ويزداد المشهد تعقيدًا داخل فريق الرديف خلال فترة التوقف الدولي المقبلة؛ إذ أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن المدرب جوليانو بيليتي سيفقد ثمانية لاعبين دوليين دفعة واحدة قبل مواجهة رديف جيرونا المقررة يوم الرابع عشر من نوفمبر الجاري على ملعب يوهان كرويف.

إعلان

ولن يتمكن بيليتي من الاستعانة بحمزة عبد الكريم لتعويض هذا النقص الهجومي الحاد خلال فترة التوقف، بعد قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ضم مهاجم برشلونة ضمن قائمة المحترفين العشرة لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق يوم التاسع من نوفمبر استعدادًا لمواجهتي مالاوي يومي الثالث عشر والسابع عشر من الشهر ذاته في تصفيات كأس أمم أفريقيا.