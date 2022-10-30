قرار جديد من جارسيا بشأن تدريبات النصر

نجوم النصر عادوا للتدريبات بعد إجازة قصيرة

اتخذ الفرنسي رودي جارسيا قرارًا جديدًا بشأن تدريبات النصر التي استؤنفت قبل ثلاثة أيام بعد انتهاء الإجازة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية مواجهة العدالة في دوري روشن السعودي.

وتدرب اللاعبون خلال الأيام القليلة الماضية لفترة واحدة، لكن جارسيا، وحسب الصحفي علي العنزي، قرر أن يكون المران صباحيًا ومسائيًا يوم غدٍ لتحسين اللياقة البدنية للاعبين.

من جانب آخر، وصل اليوم للرياض الثنائي بيتي مارتينيز وجيسلان كونان للانضمام لتدريبات النصر والتي شهدت تواجد جلال الدين ماشاريبوف وظهوره بمستوى جيد تأكيدًا لتعافيه التام من إصابته وجاهزيته للعب.

النصر سيخوض عدة مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري السعودي أبرزها مواجهة ألميريا الإسباني في التاسع من ديسمبر القادم.

يُشار إلى أن الدوري السعودي توقف منذ الـ16 من أكتوبر الماضي بسبب استعداد ومشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، ومن المتوقع استئنافه في منتصف ديسمبر القادم.

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