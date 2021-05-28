قرار تاريخي لإنقاذ النصر وإعداد "فريق الأحلام"

هل يتم الإعداد لموسم تاريخي في نادي النصر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن الاجتماع الأول للأعضاء الذهبيين لنادي النصر، سيشهد أخبارًا سارة للعالمي، وذلك من أجل مساعدة النادي الأصفر خلال الفترة القادمة.

ويقام الاجتماع الأول لأعضاء نادي النصر الذهبيين، على شرف العضو الداعم الرمز الأمير خالد بن فهد، مساء غدٍ السبت، على ملعب نادي النصر "مرسول بارك".

ما هو القرار التاريخي لنادي النصر؟

وأكدت صحيفة "المدينة" على أنه سيتم خلال الاجتماع الإعلان عن سداد كافة ديون نادي النصر، والتي وصلت إلى 300 مليون ريال سعودي، حيث سيتكفل بها الأمير خالد بن فهد.

وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد بن فهد يسعى لإغلاق ملف الديون، من أجل إنهاء إجراءات ملف شهادة الكفاءة المالية، والسماح للنادي بتسجيل المحترفين الجدد.

الأمير خالد بن فهد يسعى لمساعدة نادي النصر، والإدارة الجديدة برئاسة مسلي آل معمر، لدعم الفريق خلال الفترة القادمة، ومساعدته للعودة إلى منصات التتويج.

ما هي صفقات النصر الجديدة؟

وأجرى نادي النصر حتى الآن صفقة أجنبية واحدة، متمثلة في اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، والذي تم التعاقد معه من نادي جوانزهو الصيني، بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده.

كما أن نادي النصر يسعى لتسجيل اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والذي انتهت إعارته لنادي شباب الأهلي الإماراتي، ويستعد للعودة إلى العالمي.

من سيرحل عن النصر؟

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي النصر قد يستغني عن خدمات عدد من لاعبيه، أبرزهم اللاعب الكوري كيم جين سو، والأسترالي براد جونز، والبرازيلي مايكون بيريرا.

واستقرت إدارة النصر على الإبقاء على خدمات 3 لاعبين، وهم المغربيان عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، والبرازيلي بيتروس ماتيوس، على أن يتم تدعيم صفوف الفريق.

كما أن النصر قرر أيضًا استبعاد الأرجنتيني بيتي مارتينيز من قائمة النصر حتى يناير المقبل، وقيد لاعبًا أجنبيًا بدلًا منه، حتى تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وستجعله يغيب لمدة لن تقل عن 6 أشهر، ومن ثم إعادة قيده.

النصر يستعد للآسيوية:

إدارة نادي النصر تبحث حاليًا عن إعداد الفريق بشكل جيد، لخوض دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بالتعاقد مع لاعبين جدد مميزين، سواء محليين أو أجانب.

ويواجه النصر نظيره تركتور سازي الإيراني، خلال شهر سبتمبر المقبل، في دور الـ16 بالبطولة القارية، حيث يسعى لمواصلة مشواره الآسيوي حتى التتويج باللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

النصر يبحث عن ختام جيد للدوري

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، في مباراة الكلاسيكو، بالجولة 30 والأخيرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويبحث نادي النصر عن تحقيق الفوز خلال الكلاسيكو أمام الاتحاد، من أجل ختام بطولة الدوري السعودي بشكل جيد، وذلك بتحقيق الفوز على الاتحاد، على أمل احتلال المركز الرابع.

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