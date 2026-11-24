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أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بيانًا رسميًا عبر منصاتها الخاصة، من أجل التعليق على قرار المحكمة الرياضية بمنح السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية 2025.

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القصة بدأت بما حدث في النهائي الذي جمع الفريقين في 18 يناير 2026، عندما غادرت السنغال أرض الملعب اعتراضًا على ركلة جزاء احتسبت للمغرب، قبل أن تعود ليُهدر براهيم دياز الركلة، ثم سجل أسود التيرانجا هدف الفوز في الوقت الإضافي.

المغرب اعترضت على ما حدث، وبالفعل استجابت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 17 مارس الماضي، قبل أن تحسم المحكمة الرياضية الأمر بشكل نهائي لتعلن أن السنغال هو الفريق الفائز بالبطولة، وهو القرار الذي لم يلق ترحيبًا من الجانب المغربي، حيث خرج باعتراض رسمي للتأكيد على عدم الاستسلام والتمسك بأحقية المنتخب في الحصول على اللقب .

بيان الاتحاد المغربي

الجامعة المغربية قالت في بيانها:"أخذنا علمًا بقرار محكمة التحكيم الرياضي، الصادر يومه الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، بمدينة لوزان السويسرية، بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمتعلق بالمباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2025".

وأضافت:"وفي هذا الإطار، تعرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن استغرابها واحتجاجها لعدم أخذ مطلبها بعين الاعتبار، والمتمثل في ترتيب الآثار القانونية اللازمة على الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة ومصداقية المسطرة التحكيمية، ولا سيما ما تم التأكد منه بشأن حصول تواصل بين المحكم الألماني أولريش هاس (ULRICH HAAS) ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من صدور القرار".

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وتابعت:"كما تسجل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التوجه الذي كرسته مؤخرا كل من الهيئة الدولية المشرفة على قوانين كرة القدم (IFAB) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن مغادرة اللاعبين أرضية الملعب دون إذن من الحكم، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات وعقوبات انضباطية، وبناء عليه، تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عزمها سلوك جميع المساطر القانونية المتاحة للطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضي".

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تعليق ساديو ماني

وفي سياق آخر، علق السنغالي ساديو ماني على هذا القرار، معربًا عن سعادته الشديدة بقرار المحكمة الرياضية، موجهًا رسالة إلى اللاعبين في منتخب بلاده، كما تطرق في نفس الوقت عن احترامه وتقديره للمنتخب المغربي وجماهيره.

وقال جناح النصر السعودي عقب الإعلان عن القرار":"سعداء جدًا بقرار المحكمة الرياضية الذي أعاد لنا لقب أمم إفريقيا، شكرًا لكل زملائي، أعرف جيدًا الجهد والتضحيات التي تم بذلها من أجل جلب النجمة الثانية، رسالتي تحمل أيضًا كل الاحترام للشعب المغربي ولاعبي المنتخب الذين قدموا انطلاقة تدعو للفخر خلال البطولة، أتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

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وأضاف:"هناك علاقة أخوة بين المغاربة والسنغاليين، وأتمنى أن يجمعنا الشغف بكرة القدم ويجعلنا أقرب من بعضنا البعض".