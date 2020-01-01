قرارات احترازية جديدة من "الآسيوي" قبل استئناف دوري الأبطال

دوري أبطال آسيا يقترب من العودة

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتحديد إجراءات احترازية مشددة خلال المباريات عقب استئناف المنافسات في الأيام المقبلة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر عودة منافسات دوري أبطال آسيا على نظام الدورة المجمعة في الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبلين.

وأبلغ الاتحاد الآسيوي المراقبين الذين سيتواجدوا في المباريات عن سبب جديد لاستبعاد أي لاعب من أي مباراة في المنافسات المقبلة.

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وأشار الآسيوي إلى أن درجة الحرارة لأي لاعب إذا وصلت إلى 37.5 درجة مئوية سيتم استبعاده من المباراة نهائيًا خوفًا من إصابته بفيروس كورونا ومخالطة الآخرين.

وسيجري الاتحاد فحصًا يوميًا لجميع اللاعبين والأندية، بالإضافة إلى الفحص الروتيني عند النقاط الخاصة بالبطولة والفنادق والملاعب، ويتاح للفريق استبدال أي فرد من أفراد الأطقم الفنية أو غيرها بزميل جديد على أن يجيد نفس عمله.

ويتبقى في الوقت الحالي بعض مباريات دور المجموعات، بالإضافة إلى الإدوار الإقصائية، حيث يسعى الاتحاد الآسيوي للاطمئنان على الجميع.