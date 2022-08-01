قد يهرب من أندية السعودية .. نادٍ إسباني يطارد نجم برشلونة!

كشف صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي سيلتا فيجو دخل سباق التعاقد مع مارتين برايثوايت لاعب برشلونة في الساعات الأخيرة.

اللاعب الدنماركي الدولي هو أحد اللاعبين الذي يستهدف النادي الكتالوني التخلص منهم خلال وقت الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت تقارير إسبانية وسعودية أمس الأحد عن منافسة قوية بين النصر والشباب، على التعاقد مع جناح برشلونة خلال سوق الانتقالات.

منافسة شرسة بين الأندية الإسبانية والسعودية على برايثوايت

وحسب التقرير الإسباني يسعى سيلتا فيجو إلى تعزيز فريقه في الأسابيع المتبقية من السوق بعد التعاقد مؤخرًا مع أوسكار مينجويزا مدافع برشلونة، ويريد النادي الإسباني إجراء تعاقد جديد من النادي الكتالوني، بضم برايثوايت الذي يتواجد أيضًا على رادار كل من خيتافي ورايو فاييكانو.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن برايثوايت يفضل اللعب في المملكة العربية السعودية لأن العروض القادمة من الدولة الخليجية أكثر جاذبية له، ليس فقط من الناحية الرياضية ولكن أيضًا من حيث الراتب الكبير.

وزعمت التقارير أن الجناح البالغ من العمر 31 عامًا يملك عروض ضخمة من الدوري السعودي.

يذكر أن الدولي الدنماركي لديه عقد مع برشلونة حتى عام 2024 وكان مترددًا في قبول رحيله عن البرسا، لكنه سيوافق على فسخ عقده من أجل الانتقال كلاعب حر خلال هذا الصيف.