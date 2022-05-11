قد يلحق بنهائي ويغيب عن آخر .. طبيب البرازيل يوضح إصابة فابينيو

يبدو أن الإصابة التي تعرض لها البرازيلي فابينيو نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزي ليست بالخطورة التي كان يخشاها "الريدز".

فابينيو خرج من ملعب "فيلا بارك" يوم الثلاثاء خلال مواجهة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي وهو يعرج، مما أثار مخاوف كبيرة من أن البرازيلي الدولي قد يغيب في وقت حاسم من الموسم، مع منافسة "الريدز" على ثلاث بطولات.

ولكن الآن، تم الكشف عن تحديث إيجابي، وإن كان ضبابيًا إلى حد ما، من قبل منتخب البرازيل، بعد أن تم تقييم حالته من قبل الطاقم الطبي الخاص بالمنتخب بعد وصوله إلى المعسكر التحضيري للتوقف الدولي.

ماذا قيل عن حالة فابينيو؟

تم استدعاء فابينيو إلى قائمة البرازيل يوم الأربعاء، بعد الخوف من إصابته، مع تكثيف "السيليساو" استعداداته لخوض كأس العالم 2022 بخوض ثلاث مباريات ودية الشهر المقبل.

هناك، تمكن فابيو مهسيرجيان طبيب منتخب البرازيل من الكشف على فابينيو، ويقول إنه يأمل أن يكون اللاعب متاحًا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال: "ليس لدينا كل المعلومات حتى الآن، لكننا متفائلون بأنه سيصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا".

ما هي المباريات التي سيغيب عنها فابينيو؟

إذا كانت الآمال في أن يتمكن فابينيو من العودة قبل المباراة الحاسمة مع ريال مدريد في 28 مايو، فقد يشير ذلك إلى أنه سيعود في وقت متأخر من الموسم.

ويؤكد "جول GOAL" أن فابينيو سيغيب بالتأكيد عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل، والرحلة لمواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

ومن المرجح أيضًا أن يغيب فابينيو عن آخر مباراة في موسم الدوري الإنجليزي ضد وولفرهامبتون يوم 22 مايو.

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