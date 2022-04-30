"قد يكون صحيحًا" .. بيريز يرفض تأكيد انتقال مبابي لريال مدريد

تحدث رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن التفكير حول ضم لاعب باريس سان جيرمان الشاب كيليان مبابي.

وكان ريال مدريد قد استطاع حسم لقب الدوري 35 له في مسيرته الحافلة بالبطولات اليوم بعد فوزه برباعية نظيفة على إسبانيول.

وتحدث بيريز لقناة "Movistar" على هامش الاحتفالات عن إمكانية ضم مبابي، كما تطرق في الحديث لوضعية المدرب كارلو أنشيلوتي وعن الانتقادات التي يتعرض لها.

ماذا قال عن مبابي؟

يتحدث الكثير من الناس بالفعل عن وصول كيليان مبابي المتوقع إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف، وسئل بيريز عن إمكانية ضم أبرز لاعب واعد في العالم حاليًا.

حيث قال: "لم أفكر في الأمر ولكن الآن بعد أن ذكرت ذلك، قد يكون صحيحًا وما إلى ذلك".

وأوضح: "عندما نخطط لفريق العام المقبل سنرى".

ماذا قال عن أنشيلوتي؟

بعد الحصول على لقب الدوري الإسباني، أصبح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يتوج بطلاً محليًا في الدوريات الخمسة الكبرى.

حيث قال: لديه خبرة كبيرة في تشكيلات التدريب وهناك دائما من ينتقد شيئًا ما".

وواصل: "لكن علاقته مع ريال مدريد رائعة، بقيمنا ومع ما نمثله، وهذا مهم في المدرب".

وأردف: "ربما لم يتوقع أنشيلوتي عرض العمل. بمجرد أن اتصلنا به قال: أنا قادم وأنا أركض".

واختتم: "بالحديث معه في الأيام القليلة الماضية، أخبرني أنه درب العديد من الفرق وقال إن الفارق هو أن اللاعبين في ريال مدريد هم من مشجعي النادي، وهذه ميزة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

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