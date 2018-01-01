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قد يغيب أمام ليفربول - الاتحاد الإنجليزي يفتح التحقيق مع إيمري

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المدرب الإسباني قام بركل إحدى الزجاجات خلال تعادل أرسنال مع برايتون أمس الأربعاء

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح التحقيق مع أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، بعد مباراة فريقه مع برايتون أمس الأربعاء.

أرسنال وقع في فخ التعادل الإيجابي مع برايتون 1/1، في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

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المباراة شهدت قيام إيمري بركل إحدى الزجاجات خلال وقوفه  بالمنطقة الفنية، لشعوره بالغضب من النتيجة المحبطة.

عدسات التليفزيون التقطت الزجاجة وهي تصطدم بأحد مشجعي برايتون بالملعب.

شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أكدت أن الاتحاد الإنجليزي قرر التحقيق مع إيمري بشأن هذه الواقعة.

ويأتي ذلك رغم اعتذار المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي للقاء، وعدم قيام الحكم بكتابة ما حدث خلال تقرير المباراة.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد، تعرض للإيقاف لمدة مباراة واحدة بسبب لقطة مماثلة في 2016.

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ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي للاتحاد بخصوص إيقاف إيمري من عدمه غداً الخميس.

وفي حالة الإيقاف سيمثل ذلك ضربة قوية لأرسنال، حيث يستعد للذهاب إلى ملعب أنفيلد السبت القادم لمواجهة ليفربول متصدر الدوري.

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