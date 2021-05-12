قد يخطف الأضواء من حمدالله .. النصر يتحرك لضم مهاجم أجنبي بالدوري السعودي

النصر يسعى لتدعيم صفوفه بصفقة هجومية

يدخل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، ميركاتو الصيف المقبل بكل قوة، من أجل تدعيم الفريق من أجل العودة لمنصات التتويج مرة أخرى بالدوري السعودي للمحترفين.

تحركات كبيرة ينتظرها ملف المحترفين في نادي النصر خلال ميركاتو الصيف المقبل، بعد أن قالت بعض التقارير أن هناك أكثر من عنصر اقترب من الرحيل.

- من المهددين بالرحيل عن النصر؟

أكثر من عنصر أجنبي مهدد بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على رأسهم الظهير الأيسر كيم جين سو ومايكون المدافع ونور الدين أمرابط الذي لم يجدد عقده حتى الآن.

ويسعى النصر لتدعيم صفوفه بمهاجم بجوار حمدالله من أجل الحفاظ على القوة الهجومية للفريق خلال السنوات المقبلة، تحسبًا لرحيل المغربي في أي وقت.

- لماذا يسعى النصر للتعاقد مع مهاجم ؟

في الموسم الحالي تراجع مستوى حمدالله بشكل كبير، مما أدى لتراجع مستوى الفريق بشكل عام، حيث يعد هو هدافه خلال الموسمين الأخيرين.

وبذلك تسعى إدارة العالمي في التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي، حتى يتفادى ما حدث في الموسم الحالي، والعودة مرة أخرى للتتويج بالبطولات الأكثر أهمية.

وكان فهد الهريفي نجم وأسطورة النصر قد نصح الإدارة بالتعاقد مع دجانيني تافاريس مهاجم الأهلي السابق من أجل اكتمال القوة الهجومية للفريق.

- وصيف الهدافين على رادار النصر

كشفت صحيفة "الشبابية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن النصر يسعى للتعاقد مع كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها المعار من الحزم خلال الموسم الأخير، للتعاقد معه.

يسعى النصر للتعاقد مع ستراندبيرج بعد ما قدمه رفقة أبها في الموسم الحالي، واحتلال وصافة الهدافين برصيد 16 هدفًا وصنع هدف واحد فقط.

- إلى أين وصلت المفاوضات؟

ووضع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر ستراندبيرج في مرمى تعاقدات النادي خلال ميركاتو الصيف، حيث يعد لاعبًا قويًا ومازال عمره في الـ25 وسيكون صفقة مميزة خلال المواسم المقبل.

وأشارت صحيفة "الشبابية"، إلى أن مسؤولو النصر خلال الأيام المقبلة سيفتحون مفاوضات مع إدارة الحزم صاحبة الحق في بيع اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته لأبها.

- ماذا قدم ستراندبيرج في الموسم الحالي؟

شارك ستراندبيرج في الموسم الحالي رفقة أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 24 مباراة بواقع 2098 دقيقة بعد مرور 26 جولة.

سجل صاحب الـ25 عامًا 16 هدفًا احتل بهم وصافة الهدافين وصنع هدفين، حيث حاول على المرمى 62 مرة منها 30 بين القائمين والعارضة وصنع 23 فرصة.

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