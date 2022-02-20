قد يتحول فوزه إلى خسارة .. قانوني ينصح الهلال بإبعاد كنو وبيريرا عن مواجهة النصر

لم يُحسم بعد موقف ثنائي الهلال، محمد كنو وماتيوس بيريرا، من خوض مباراة النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ مازال البعض يؤكد وجوب غيابهما للإيقاف فيما يرى البعض الآخر أن إيقافهما انتهى بغيابهما عن مباراة الشباب الأخيرة في الدوري السعودي.

لاعب الوسط السعودي وصانع الألعاب البرازيلي حصلا على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم للأندية، والتي خسرها بطل آسيا بأربعة أهداف دون مقابل.

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القانوني أحمد الأمير حذر الهلال من إشراك اللاعبين في اللقاء، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية كبيرة لإيقافهما مباراتين أو أكثر ومطالبًا لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالكشف عن قرار فيفا بشأنهما.

وقد أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن حالات الطرد المباشر يجب أن يصدر فيها قرار انضباطي، منوهًا إلى أن الطرد بسبب اللعب العنيف عادة ما يليه إيقاف لمباراتين على الأقل.

وأضاف "استنادًا لقرارات لجنة الانضباط الدولية في مثل تلك الحالات، حالتي طرد بيريرا وكنو تستوجب الإيقاف لمباراتين على الأقل مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف فرنك سويسري، وهو ما يعني غيابهم عن مباراة الهلال والنصر في الكأس".

وقد سأل أحد المتابعين الأمير عن إمكانية تقديم النصر لشكوى بعد المباراة للفيفا حال شارك فيها كنو وبيريرا وأعلن فيما بعد إيقافهما لمباراتين أو أكثر، فأكد إمكانية حدوث ذلك وقد حذر الهلال من إشراك اللاعبين حتى لا يتحول فوزه باللقاء، حال حدث، إلى خسارة اعتبارية بسبب إشراك اللاعبين.

#ايقاف_بيريرا#ايقاف_كنو



2️⃣



- لذلك على اقل تقدير وحسب لائحة الانضباط الدولية، واستناداً الى قرارات لجنة الانضباط الدولية في مثل هذه الحالات، حالتي طرد #بيريرا و #كنو تستوجب الايقاف لمباراتين على اقل تقدير مع غرامة مالية 5 الف فرنك سويسري



- لذلك غيابهم عن مباراة الكاس غداً pic.twitter.com/JqTszig2UN — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) February 20, 2022

إذ كتب "نعم، يحق للنصر تقديم شكوى، من الأفضل أن تُبعدهم إدارة الهلال عن المباراة تحسبًا لتأخر القرار".

يُشار إلى أن مباراة ربع نهائي كأس الملك بين النصر والهلال ستُقام مساء غدٍ الإثنين على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.