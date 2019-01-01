قدوم ساري يدفع روجاني لتمديد عقده مع يوفنتوس

يطمح في الحصول على فرصة اللعب كأساسي الموسم القادم

اقترب دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس، من تمديد عقده لفترة أطول مع النادي الإيطالي، فور علمه باقتراب وصول ماوريسيو ساري لتدريب الفريق.

روجاني سبق وأن قام بتجديد عقده مع يوفنتوس في مارس الماضي، ليبقى حتى موسم 2022/2023 بصفوف السيدة العجوز.

وجاء ذلك ضمن محاولات يوفي لمنع اللاعب من الانتقال لتشيلسي، حيث سبق وأن قام ساري بطلبه أكثر من مرة في النادي اللندني.

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والآن ومع اقتراب ساري من الرحيل عن تشيلسي، وقدومه ليوفنتوس لخلافة ماسيميليانو أليجري، تغيرت الأمور بالنسبة لروجاني.

تقارير صحفية أكدت أن المدافع الإيطالي يشعر بحماس شديد للعمل مع ساري، حيث سبق وأن كان لاعباً بفريقه أثناء تدريبه لإمبولي.

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ويطمح روجاني في الحصول على الفرصة كأساسي بصفوف يوفنتوس الموسم القادم، مع تقدم جورجيو كيليني في العمر، حيث وصل سنه 35 عاماً، بالإضافة لاعتزال المخضرم أندريا بارزالي.

وهو ما دفع روجاني للترحيب بتمديده عقده مع يوفنتوس حتى عام 2024، لضمان استمراره لأطول فترة ممكنة.

يذكر أن المدافع الإيطالي شارك في 20 مباراة فقط مع يوفي خلال الموسم الماضي، والذي انتهى بحصول الفريق على لقب الدوري المحلي.