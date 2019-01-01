قدوم زيدان يهدد مستقبل كوارتوا مع ريال مدريد!

عودة المدرب الفرنسي لقلعة سانتياجو بيرنابيو تهدد مستقبل كوارتوا

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة الاندبيندنت البريطانية أن مستقبل الحارس البلجيكي ثيبو كوارتوا أصبح مهددًا بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقلعة سانتياجو بيرنابيو.

وكانت إدارة النادي الملكي قد أعلنت يوم الاثنين إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري من منصبه وعودة زيدان لتدريب الميرنجي.

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وفقًا لما قالته الصحيفة الإنجليزية فأن زيدان كان يريد الاعتماد على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ورافض فكرة قدوم كوارتوا من تشيلسي والتي أصر عليها بيريز في ميركاتو الصيف الماضي.

وكان نافاس قد توج مع النادي الملكي بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي في حقبة زيدان الأولى مع ريال مدريد.

وفقد نافاس مكانته كحارس أساسي لريال مدريد مع قدوم كوارتوا هذا الموسم.

وتعرض كوارتوا لانتقادات عديدة بعد أدائه أمام أياكس أمستردام في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بانتصار الفريق الهولندي برباعية مقابل هدف، وخروج ريال مدريد من هذا الدور للمرة الأولى منذ عام 2010.