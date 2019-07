قدم نيمار اليمنى تُقلق برشلونة

تشعر إدارة برشلونة بالقلق من إمكانية التعاقد مع نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بسبب الإصابات التي تعرض لها.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة استعادة نيمار خلال الصيف الجاري.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ نيمار تعرض لإصابة في ركبته اليمنى الموسم الماضي وتكرر الأمر بكسر في مشط قدمه اليمنى بداية الموسم مما دفعه لإجراء عملية جراحية.

وأوضحت أنّ اللاعب غاب عن كوبا أمريكا بعد إصابة في الكاحل بالقدم اليمنى أيضًا وهو الأمر الذي صار مقلقًا بالنسبة لإدارة النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إدارة برشلونة تفحص الحالة الطبية لصاحب الـ 27 عامًا خاصة وأنّ الصفقة سوف تكون مكلفة.

برشلونة مستعد لدفع 40 مليون يورو بجانب التخلي عن إيفان راكيتيش وفيليبي كوتينيو لأجل ضم اللاعب.

وبحسب ليكيب الفرنسية فإن إدارة باريس سان جيرمان لم توافق على هذا العرض ولا ترغب في وجود أي لاعبين في الصفقة مفضلة الحصول على مبلغ مادي.

ولن يجعل باريس سان جيرمان مهمة اللاعب سهلة للخروج من الفريق إذ يتمسك بمبلغ 222 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وكان البرازيلي قد عاد إلى تدريبات سان جيرمان وجلس مع المدير الرياضي، ليوناردو، للمطالبة بالرحيل.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 27 عامًا تأخر عن الحضور لتدريبات سان جيرمان ولمّح لرغبته في المغادرة.

Neymar: "Messi is the best player in the world. We made a magnificent duo!" pic.twitter.com/OPMAp2ZYgc