قدرك اللعب! فيلم وثائقي جديد من FIFA+ يكشف النقاب عن الصعود المذهل لكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية

مشاهد من وراء الكواليس للمنتخب الوطني السعودي للسيدات وكبار مسؤولي الاتحاد لمعرفة كيف تطورت اللعبة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تقديم فيلم وثائقي جديد بالتعاون مع الاتحاد السعودي للعبة، بعنوان "Destined to Play".

قصة كرة القدم النسائية السعودية غير المروية"، يكشف عن الصعود المذهل لكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة.

ويضع الفيلم المشاهد خلف الكواليس لفريق المنتخب النسائي السعودي وكبار المسؤولين في الاتحاد، لمعرفة كيف نمت اللعبة، حيث يعود الأمر إلى عام 2019 عندما قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة مخصصة لكرة القدم النسائية، ليفتح الباب أمام النساء والفتيات لاحتراف اللعبة وتحقيق أحلامهن.

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بعد إنشاء الإدارة قدم الاتحاد أولى منافساته النسائية تحت اسم "دوري كرة القدم النسائي المجتمعي"، والذي كان أول دوري وطني يلعب على ملاعب بحجم كامل وسرعان ما أصبح حدثًا مثيرًا.

ومنذ بداية الدوري، شهدت كرة القدم النسائية في المنطقة نموًا كبيرًا، حيث يتوقع أن يبدأ الموسم الثاني من الدوري السعودي الممتاز للسيدات في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكان صعود كرة القدم النسائية في السعودية مثيرًا للإعجاب وسريعًا، ففي غضون عامين فقط من إقامة المنافسة الأولى، تم تكوين أول منتخب وطني نسائي وخاض مباراته الأولى على الإطلاق.

وسجلت اللاعبة السعودية البندري مبارك أول هدف دولي للسعودية في مباراة فازت بها 2-0 على سيشيل في فبراير/ شباط 2022، ومنذ ذلك الحين لم ينظروا إلى الوراء، ويعد بلوغ كأس العالم للسيدات في المستقبل هو هدفهم النهائي.

وبالتعاون مع فيفا والاتحاد السعودي لكرة القدم، تم منح شركة فوتبول كو إمكانية الوصول إلى جميع المناطق لسرد قصة مثيرة عن المنتخب الوطني للنساء، وكيف يسعون إلى إلهام الجيل القادم من لاعبات كرة القدم في السعودية.

يتضمن الفيلم المقابلات مع العديد من اللاعبات بالإضافة إلى السيدة مونيكا ستاب المدير الفني للإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولمياء بهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وغيرهم، ويكشف الفيلم الوثائقي الجديد عن الرحلة لبناء فريق نسائي دولي من العدم.

ومن خلال مشاهد خاصة من المباريات وحياة اللاعبات الشخصية، يستكشف هذا الفيلم المدهش ما يعنيه المنتخب الوطني لأولئك المشاركين وللنساء في المملكة العربية السعودية بشكل عام.

"Destined to Play" . قصة كرة القدم النسائية السعودية غير المروية" متاح الآن للمشاهدة على فيفا+ (من هنا).