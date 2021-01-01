قبل 9 أيام من مواجهة برشلونة .. باريس سان جيرمان يفقد دي ماريا للإصابة

أزمة لباريس سان جيرمان قبل ثمن نهائي دوري الأبطال

تلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بعدما تعرض نجمه الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا للإصابة قبل مواجهة برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بـ 9 أيام فقط.

وبعدما وضع يده على فخذه الأيمن نتيجة شعوره بآلام، أضطر دي ماريا لمغادرة مباراة كلاسيكو فرنسا اليوم بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بعد 12 دقيقة فقط من اللعب.

المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد والتي شهدت فوز باريس سان جيرمان بهدفي ماورو إيكاردي وكيليان مبابي حملت معها أخبارًا غير سارة لنادي العاصمة الفرنسية.

مشهد الإصابة مثير للقلق بسبب توقف أنخيل دي ماريا في وسط الملعب وعدم قدرته على الخروج من الملعب إلا بدعم من الجهاز الطبي، قبل أن يتم استبداله على الفور بالبديل بابلو سارابيا

من المؤكد أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو سيقدم مزيدًا من المعلومات حول هذا الأمر بعد الفحوصات الطبية التي سيخضع لها مواطنه دي ماريا للوقوف على خطورة الإصابة.

لكن من الواضح في الوقت الحالي أن تعرض النجم الأرجنتيني لإصابة في هذه الآونة ليس خبرًا جيدًا على الإطلاق لأن اللقاء المنتظر ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا يلوح في الأفق.

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع برشلونة على ملعب كامب نو في السادس عشر من فبراير في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في مباراة ستمثل الاختبار الأوروبي الأول لنادي العاصمة الفرنسية تحت قيادة بوتشيتينو.

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وبذلك، سيكون أنخيل دي ماريا أمام تسعة أيام صعبة، حيث ستشهد بداية سباق مع الزمن للاعب سيكون غيابه مؤثرًا بشكل كبير على حظوظ الفريق الباريسي في مواجهة برشلونة.