قبل 24 ساعة .. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد في السوبر الأوروبي!

تشكيل نهائي ضد ليفربول هو الأقرب للظهور

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيلة ريال مدريد المشاركة في لقاء السوبر الأوروبي يوم الغد ضد فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

حيث يواجه بطل دوري أبطال أوروبا بطل الدوري الأوروبي على ملعب هلسنكي الأولمبي في العاصمة الفنلندية مساء يوم الأربعاء.

وتحدث المدير الفني للملكي في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، وأعلن تشكيلة الفريق الإسباني بصورة مبكرة للغاية، لكن يبدو وأنه لم يكترث.

ماذا قال أنشيلوتي؟

قال المدير الفني الإيطالي: "إذا كنا هنا فمن الواضح أن هذا بسبب العمل المبذول من أولئك الذين حققوا بطولة دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "لم نفز باللقب مع أحد عشر لاعبًا فقط، الذين سيلعبون غدًا، لكن هناك أيضًا آخرون يستحقون اللعب".

وتابع: "لكني سأضع الفريق الذي فاز"، ثم أشار إلى كريم بنزيما ولوكا مودريتش بجواره وأضاف ضاحكًا: "الاثنان الموجودان هنا سيلعبان، إذا أرادوا".

ما هي التشكيلة التي لعبت لقاء النهائي ضد ليفربول؟

حصد ريال مدريد لقبه الـ 14 في شهر مايو الماضي حينما فاز على ليفربول بهدف دون رد سجله الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ولعب الريال هذا اللقاء بتشكيلة (4-3-3) حيث تواجد تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وداني كارباخال وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي في خط الدفاع، ولوكا مودريتش وكاسيميرو وتوني كروس في خط الوسط، وفالفيردي وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في المقدمة.

وبحسب تصريحات أنشيلوتي فتلك هي التشكيلة الأساسية في لقاء الغد ضد آينتراخت فرانكفورت في مواجهة السوبر الأوروبي.