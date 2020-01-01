قبل موقعة الأبطال .. القصة الكاملة وراء رحيل حكيمي عن ريال مدريد

حالة من الجدل وسط جماهير النادي الإسباني حول رحيل اللاعب

يستعد النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير إنتر الإيطالي، لمواجهة فريقه السابق ريال مدريد ، مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا .

حكيمي قضى 11 سنة في ريال مدريد على مستوى الشباب، ولعب لموسم واحد فقط مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى بوروسيا دورتموند ومنه إلى إنتر.

صفقة انتقال المغربي إلى النادي الإيطالي في الصيف، صاحبها حالة من الجدل، حول أسباب تفريط ريال في حكيمي رغم تألقه المبهر مع دورتموند.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن حكيمي كان واضحًا قبل انتقاله إلى إنتر، حول عدم رغبته في العودة إلى ريال من أجل تدفئة مقاعد البدلاء.

وأشارت إلى أن اللاعب أراد الظهور بصفة أساسية، ليشعر بأهميته ضمن صفوف الفريق كما كان في دورتموند، لكنه وجد دانييل كارباخال هو الخيار الأول للمدرب زين الدين زيدان.

المدرب الفرنسي كان صريحًا كذلك مع حكيمي، بأن كارباخال هو صاحب الأولوية في مركز الظهير الأيمن، ليصبح الرحيل هو الخيار الوحيد للدولي المغربي.

العروض المغرية التي تلقاها ريال من أجل التخلي عن اللاعب، كانت كذلك من أهم العناصر التي دفعت ريال لهذه الخطوة، خاصة مع عودة ألفارو أودريوزولا لتغطية مركز الظهير الأيمن كبديل لكارباخال.

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جماهير ريال مدريد ليست سعيدة بالوضع الحالي، بعد تألق حكيمي وإصابة كارباخال وأودريوزولا، مما أجبر زيدان على الدفع بلوكاس فاسكيز بهذا المركز، إلا أن القرار كان منطقيًا بشكل كبير بالنظر إلى المدى البعيد.

يذكر أن عقد حكيمي مع إنتر لا يتضمن بند إعادة الشراء لصالح ريال، ولكن هناك أحقية للنادي الإسباني بالحصول على أولوية ضم اللاعب في حالة رحيله عن نظيره الإيطالي.