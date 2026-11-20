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اعترف ماوريسيو بوتشيتينو بأنه بالكاد ينام، بينما يسابق الزمن لتجهيز مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثامن عشر، لمواجهة ليفربول يوم الأحد. وفي المؤتمر الصحفي لتقديمه، عرض المدرب الجديد خططه الفورية لاستعادة ثقة الفريق وإعادة بنائه من الصفر.

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بوتشيتينو يسابق الزمن قبل ظهوره الأول في أنفيلد

اعترف ماوريسيو بوتشيتينو بأنه لا ينام إلا قليلًا، بينما يسابق الزمن لتجهيز مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثامن عشر، لمواجهة ليفربول يوم الأحد على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يبدأ الأرجنتيني العمل في كارينجتون إلا يوم الأربعاء، بعدما ترك منصبه مدربًا للولايات المتحدة خلال فترة التوقف الدولي ليحل محل مايكل كاريك، ثم قاد أول حصة تدريبية له صباح الخميس.

وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي لتقديمه: «نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا، وأعتقد أنه نادٍ مذهل. نحن سعداء، لكننا في الوقت نفسه مشغولون للغاية. أعتقد أننا في سباق لنكون جاهزين للمنافسة أمام ليفربول. هدفي الأول هو النوم! لكنني لا أستطيع النوم، فلا أنام سوى ثلاث أو أربع ساعات يوميًا. الهدف هو التعرف إلى الأشخاص وأفراد الجهاز واللاعبين، ومحاولة إحداث تأثير إيجابي منذ البداية».

البناء من الصفر واستعادة ثقة الفريق

قضى يونايتد فترة التوقف الدولي في نوفمبر داخل منطقة الهبوط، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في عشر مباريات بالدوري، وهو أدنى مركز له في هذه المرحلة من الموسم منذ موسم 1986-87. كما لم يفز في آخر ثماني مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم وضعه الصعب في جدول الترتيب، شدد بوتشيتينو على أن اللاعبين يهتمون بشدة، وأنهم يحتاجون ببساطة إلى مبادئ جديدة لاستعادة الثقة.

وأوضح: «جئنا بفكرة بناء شيء من الصفر، انطلاقًا من أفكارنا وفلسفتنا وطريقة العمل التي نحبها. اللاعبون مجموعة تهتم حقًا. يريدون تقديم أداء جيد من أجل الجماهير وأصدقائهم وعائلاتهم. منذ وصولنا، أشعر بأنهم يدركون المسؤولية. إنهم ملتزمون. من الطبيعي أن تنخفض الثقة عندما لا تفوز بالمباريات. علينا ترسيخ مبادئنا وتطبيق أفكارنا. لديهم الجودة، وعلينا مساعدتهم على إظهارها».

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بوتشيتينو يتحدث عن دور المدرب وتاريخه في أنفيلد

وعندما سُئل عن العمل تحت مسمى «المدرب»، قلل بوتشيتينو من أهمية المسميات، مؤكدًا في الوقت نفسه امتلاكه القرار الكامل بشأن اختيارات المباريات. وقال: «المسمى الوظيفي لا يهم. الأمر يعتمد على التواصل والعلاقة مع جميع الأقسام. سأحدد قائمة الفريق ليوم الأحد، وأختار التشكيلة الأساسية، وأجري التغييرات. وفي المستقبل، أود المشاركة في جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالفريق».

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تقدم النتائج السابقة مؤشرات متباينة قبل مواجهة الأحد. فمن بين آخر تسعة مدربين ليونايتد، بمن فيهم المدربون المؤقتون، خسر واحد فقط مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفاز يونايتد 2-1 في أنفيلد الموسم الماضي، لكن بوتشيتينو لم يحقق أي فوز في آخر ثماني مواجهات له مع ليفربول خلال فترتيه مع توتنهام وتشيلسي.

إصلاح الدفاع المهتز سعيًا إلى النصف الأعلى من الجدول

تتمثل المهمة التكتيكية الأكثر إلحاحًا لبوتشيتينو في تدعيم خط دفاع لم يحافظ على نظافة شباكه في أي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويستقبل أعلى معدل في المسابقة من الأهداف المتوقعة من دون ركلات الجزاء لكل تسديدة يواجهها، بواقع 0.14. ويقف في طريق يونايتد ليفربول صاحب المركز الرابع، الذي يضم مهاجمين متألقين هم ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وكودي جاكبو، وتمنحه حواسيب أوبتا العملاقة احتمالًا للفوز بنسبة 57.3%.

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ومع استمرار اعتقاد إدارة النادي بإمكانية إنهاء الموسم في النصف الأعلى من جدول الترتيب، حث بوتشيتينو الجميع في أولد ترافورد على التطلع إلى الأمام بدلًا من الانشغال بالصعوبات الأخيرة. وأضاف: «نريد بناء شيء مختلف وإيجابي، وأن نشق طريقنا الخاص هنا. الأهم هو التفكير في الخطوة التالية، لا في الماضي».