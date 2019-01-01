قبل مواجهة ليفربول.. بيليجريني يتمنى إعطاء مانشستر سيتي قبلة المنافسة على اللقب

مدرب ويست هام يونايتد مانويل بيليجريني يأمل في تعطيل ليفربول وإعطاء مانشستر سيتي فرصة أكبر لمزاحمته على صدارة البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يتمنى المدرب التشيلسي مانويل بيليجريني مدرب ويست هام يونايتد خدمة فريقه السابق مانشستر سيتي، وذلك بإعطائه قبلة الحياة للمنافسة على لقب البريميرليج.

ويستضيف ويست هام يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول مساء اليوم الإثنين، في ختام مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

وسيدخل ليفربول اللقاء وهو متقدم بفارق نقطتين فقط على مانشستر سيتي، وذلك بعد انتصار الأخير على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمس الأحد.

محمد صلاح مع ليفربول في شهر يناير ⏬



🏟 4 مباريات

⚽️ 3 أهداف pic.twitter.com/AebUrV48rv

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

وفي هذا الشأن، ستكون الفرصة سانحة لرجال المدرب مانويل بيليجريني لإبقاء فارق النقاط بين ليفربول ومانشستر سيتي على ما هو عليه.

وصرح مانويل بيليجريني أنه يتمنى الفوز الليلة على ليفربول، وذلك من أجل الاستمرار في التقدم على جدول البريميرليج، وأيضًا لخدمة فريقه السابق مانشستر سيتي.

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يذكر أن مانويل بيليجريني يعد أحد أبرز مدربي فريق مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، حيث فاز معهم ببطولة الدوري عام 2014، ووصل بهم إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016.