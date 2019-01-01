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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

قبل مواجهة ليفانتي - بنزيما سلاح لا يعرف الراحة في ريال مدريد

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GETTY IMAGES
نسبة مشاركات بنزيما في الموسم الجاري مع ريال مدريد مرتفعة للغاية
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أصبح كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، اللاعب الذي لا غنى له للنادي الملكي خلال الموسم الجاري، إذ يعد الأكثر مشاركة في المباريات بجميع البطولات.

بنزيما لعب 39 مباراة خلال الموسم الجاري ولم يشارك بديلًا سوى مرة واحدة كما غاب عن لقائي ميليا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا وكذلك مواجهة ليجانيس في ذهاب البطولة ذاتها.

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وشارك الفرنسي في 95% من المباريات خلال الموسم الجاري وهو أعلى معدل له منذ انضمامه في 2009، كما أنّه الأكثر في ريال مدريد متفوقًا على سيرجيو راموس الذي لعب في 90% من اللقاءات.

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وأحرز صاحب الـ 31 عامًا 19 هدفًا وصنع 7 أخرى، ولم يمنحه سولاري أي راحة في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

ويعد أكثر موسم شارك فيه بنزيما في المباريات هو 2011-2012 بواقع 52 مباراة من أصل 58 بنسبة 90%، أما الأقل فكان في 2015-2016 بنسبة 69% وغاب عن 16 مباراة بسبب الإصابة.

ورغم وجود ماريانو دياز في الهجوم فإن الاعتماد عليه قليل للغاية من جانب سولاري بسبب الإصابة تارة ولأسباب فنية في وقت آخر.

فهل كثرة الاعتماد على بنزيما وراموس تؤثر عليهما في أوقات الحسم من الموسم؟

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