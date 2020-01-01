قبل مواجهة كأس الملك | حينما أذل سرقسطة ريال مدريد مرتين

قصة تاريخية غير مبشرة للريال..

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا عن مواجهة قد تبدو سهلة نسبيًا لريال مدريد ، إذ يلتقي مع ريال سرقسطة، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني ويحتل المركز الرابع.

لكن تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة كأس الملك يحتوي على ذكريات مآسوية لريال مدريد، حتى وإن كانت آخر مباراة قد جمعتهما تعود إلى عام 2006، أي قبل 14 عامًا، وقت أن كان سرقسطة من فرق القمة في الدوري الإسباني .

سقط الفريقان في مواجهة بعضهما البعض في نصف نهائي الكأس في موسم 2005-2006، ,ومن المعروف أن الدور يُقام من مباراتين ذهاب وإياب، وسحق سرقسطة الريال بأتم معاني الكلمة حينها.

مباراة الذهاب أقيمت في 8 فبراير 2006 على ملعب لا رومريدا بسرقسطة، وقد فاز بها أصحاب الديار بنتيجة 6-1، 4 من أهداف سرقسطة أتت عبر دييجو ميليتو، أسطورة إنتر ميلان لاحقًا، الذي تقدم بالرباعية في 55 دقيقة فقط.

الغريب أن تشكيلة ريال مدريد في هذه المباراة كانت ممتلئة بالنجوم والأساطير، فخط الهجوم كان بقيادة رونالدو الظاهرة وروبينهو وديفيد بيكهام، أما منتصف الملعب فتقدمه جوتي، بينما كان سيرخيو راموس وروبيرتو كارلوس هما ظهيرا الميرنجي وإيكر كاسياس هو حامي العرين الأبيض.

زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، تواجد على دكة البدلاء في هذه المباراة ونزل في الدقيقة 74 ولكنه لم يتمكن من صناعة أي شيء أمام الحملة القوية التي شنها سرقسطة ومهاجمه الآخر إيورثون، والذي سجل الهدفين المتبقيين لفريقه.

لكن كيف كان رد ريال مدريد في الإياب؟ هل استسلم زملاء زيزو لهذه الهزيمة النكراء؟

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ريمونتادا مصغرة قام بها النادي الملكي على سانتياجو برنابيو لكنها لم تكلل بالنجاح في النهاية، إذ خرج الريال متقدمًا في الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة من توقيع سيسينهو وروبينهو ورونالدو، مما أنبأ بأن العودة ستحدث لا محالة.

لكن الجهود الملكية أسفرت في الشوط الثاني فقط عن هدف وحيد عبر روبيرتو كارلوس، ومع وجود عدد كبير من الفرص الضائعة، لم ينجح الريال في العودة من جديد، وخرج خالي الوفاض من نصف النهائي، بينما هُزم سرقسطة في النهائي على يد إسبانيول.

لم تكن فقط القمتين في 2006 هما الوحيدتان في كأس الملك من ذوات النتائج السلبية للملكي، فقبلها في 2003 التقيا الفريقان في نهائي البطولة والتي ابتسمت حينها لسرقسطة أيضًا.

تقدم ريال مدريد عبر ديفيد بيكهام، قبل أن يتمكن داني من التعديل، ويتقدم الأسطورة ديفيد فيا لسرقسطة من ركلة جزاء، ليتعادل روبيرتو كارلوس وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل فريق.

وقتل لوسيانو جاليتي ريال مدريد بهدف أحرزه في الدقيقة 110 من عمر المباراة بعد اللجوء للوقت الإضافي، لتنتهي المباراة والبطولة بتتويج سرقسطة باللقب.

نذير شؤم هذا السرقسطة على ريال مدريد، ولكن هل يا ترى تختلف الأمور للفوارق العظيمة حاليًا بين الفريقين؟ هذا ما سنعرفه في الأسابيع القليلة المقبلة.