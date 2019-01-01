قبل مواجهة فيتا كلوب.. الأهلي يطلب ضمانات بخصوص التأمين في الكونغو

الأهلي يطالب بزيادة الإجراءات الأمنية في الكونغة قبل مواجهة فيتا كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

طالبت إدارة النادي الأهلي المصري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بضمانات حول مستوى التأمين الذي ستحصل عليه بعثة الفريق في الكونغو.

وسيحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فيتا كلوب الكونغولي مساء السبت المقبل في إطار دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحول ذلك، حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الاجتماع بالمنسق الأمني من الكاف لمباراة فيتا كلوب.

هل صلاح سبب ضياع الصدّارة على ليفربول؟ 🤔 وسقوط الريال "الكلاسيكو" أمام برشلونة لم يأت من فراغ،

بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩

وطالب طارق قنديل بتعزيز الإجراءات الأمنية أثناء تحركات بعثة الأهلي من وإلى ملعب المباراة سواء قبلها أو بعدها.

ويأتي طلب إدارة الأهلي خوفًا من شغب الجماهير والخروج عن النص إلى جانب الزحام المروري في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

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وأكد طارق قنديل أن طلب زيادة التأمين ما هو إلا أمر طبيعي ليس له علاقة بوجود أي أزمة بين النادي وبين الفريق الكونغولي.