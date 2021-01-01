قبل مواجهة بورتو .. يوفنتوس يفقد بونوتشي وديبالا ويتلقى خبرًا سارًا

متاعب بيرلو تزداد

ذكرت شبكة بي بي سي أن يوفنتوس سيفقد خدمات كل من مدافعه ليوناردو بونوتشي والنجم الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة في مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام بورتو.

وأعلن يوفنتوس بالأمس إصابة نجمه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو والذي سيغيب عن مواجهة بورتو مساء الغد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبذلك ازدادت متاعب المدير الفني الإيطالي أندريا بيرلو بعد إصابة خفيفة في أوتار الركبة للظهير الكولومبي والذي سيعود إلى الملاعب في أوائل مارس.

بيرلو بدوره أعلن شعور بونوتشي بانزعاجات على مستوى الساق، إضافة إلى عدم تعافي باولو ديبالا من إصابته، ولكنه أكد عودة آرون رامسي من جديد إلى قائمة الفريق للمشاركة أمام الفريق البرتغالي.

وفي الوقت الحالي يحتاج يوفنتوس إلى خدمات جميع لاعبيه من أجل المواجهة الهامة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا؛ البطولة الأهم بالنسبة للسيدة العجوز منذ سنوات.

وصعد يوفنتوس كأول مجموعته برصيد 15 نقطة بالأفضلية في المواجهات المباشرة بعد التعادل في النقاط مع برشلونة ثاني المجموعة، حيث فاز برشلونة في مباراة الإياب بهدفين مقابل لاشيء، ثم استطاع البيانكونيري الفوز في لقاء العودة بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

أما بورتو فصعد كثاني مجموعته برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد الذي صعد كأول مجموعته.