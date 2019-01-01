قبل مواجهة الهلال.. هل أحسن الأهلي في اختيار الأجانب آسيويًا؟

مواجهة قوية بين الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يدخل الأهلي مواجهة قوية من كلاسيكيات كرة القدم السعودية ولكن تحت الراية الآسيوية، في بطولة دوري الأبطال ضمن دور الـ16.

ويسعى الأهلي لانقاذ موسمه بالسير قدمًا في بطولة دوري أبطال آسيا أمام منافس قوي محليًا وآسيويًا، الهلال في المباراة التي ستقام الثلاثاء المقبل.

ويستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة الأهلي والهلال ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء المقبل.

واختار برانكو المدير الفني الجديد للأهلي رباعي أجنبي للتواجد في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وهم السوري عمر السومة ودجانيني تفاريس ودانييل ألكسيتش والبرازيلي جوزيف دي سوزا.

وبالنسبة لاختيارات الأجانب من جهة برانكو، فهي مميزة للغاية على رأسهم عمر السومة المهاجم السوري الذي يعد ماكينة هدافي الأهلي في السنوات الأخيرة.

وظهر الموسم الماضي دجانيني تفاريس متفاهمًا ومنسجمًا بشكل كبير مع السومة في خط الهجوم حيث أصبح ثنائي ناري في هجوم الراقي.

أما عن دانييل ألكسيتش فتعاقد معه الأهلي مؤخرًا لضبط منتصف ملعب الفريق في الموسم الجديد بعد تراجع مستوى الراقي في الموسم الماضي، حيث سيتواجد بجانب البرازيلي دي سوزا لقيادة وسط الفريق في دوري أبطال آسيا نحو اللقب.