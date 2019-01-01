قبل مواجهة النجم الساحلي - ماذا فعل الهلال أمام الأندية التونسية؟

الهلال شارك من قبل في ثماني نسخ بمختلف المسميات وحقق اللقب مرتين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة العربية مواجهة قوية في نهائي كأس زايد غدًا الخميس بين فريقي الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي والذي يُقام على ملعب هزاع بن زايد.

الهلال يتطلع لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه على الصعيد العربي لمعادلة الإنجاز التاريخي والرقم الخاص الذي يمتلكه فريقي الترجي التونسي والكرخ العراقي أصحاب الثلاثة ألقاب.

تاريخيًا لم يلتقي الزعيم الهلالي حامل لقب البطولة مرتين أمام نظيره النجم الساحلي الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخ البطولة العربية بجميع مسمياتها.

الهلال شارك من قبل في ثماني نسخ بمختلف المسميات وحقق اللقب مرتين على التوالي عام 1994، و1995.

محمد الشلهوب: مشوار التأهل لنهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال لم يكن سهلًا ولا مجال للأعذار في مباراة الغد أمام النجم الساحلي، ونسعى لتحقيق الكأس الغالية لنسعد جماهيرنا 🗣️



(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/eeJOwqdf1U — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 17, 2019

وسبق أن التقى الهلال ثلاثة فرق تونسية في أدوار البطولات السابقة، لعب معهم خمس مباريات، حقق منها الفوز مباراتين وتعادل في واحدة لكنه كسبها بركلات الترجيح، وخسر مباراتين، وحقق أمامهم لقبًا.

وخطف الهلال بطاقة نهائي موسم 1994 من نظيره البنزرتي بضربات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية 0/0 قبل أن يحقق لقبه الأول من أمام مواطنه الاتحاد.

وواجه الهلال الترجي في نهائي النسخة التي تليها وحقق الهلال لقبه الثاني بعد الفوز عليه 1/0.

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في نسخة 2005 نجح الهلال في التغلب الإفريقي 1/3 ضمن دور المجموعات، لكنه خسر منه إيابا 1/0، وفي نسخة 2017 خسر الهلال من نظيره الترجي 3/2 ضمن دور المجموعات.

يُذكر أنه على مستوي بطولة العرب للأندية الأبطال حقق التونسيين اللقب 6 مرات وبفارق لقبين عن السعودية والأفضلية كانت لفريق الترجي الرياضي الفائز 3 مرات بينما حقق الصفاقسي لقبين وكان نصيب الأفريقي لقب واحد.