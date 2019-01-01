قبل مواجهة العين - الهلال لا يعرف معنى الفوز داخل "هزاع بن زايد"

مواجهة قوية بين العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحل الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، ضيفًا ثقيلًا على نظيره العين الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، في دور المجموعات على ملعب "هزاع بن زايد".

ويعود الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال الحالي، والعين السابق، لملعب "هزاع بن زايد"، مرة أخرى ولكن حاليًا قائدًا للزعيم السعودي وليس الإماراتي.

ويفتتح النادي الإماراتي، مواجهاته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، أمام الهلال السعودي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الدحيل القطري واستقلال طهران الإماراتي.

وواجه الهلال نظيره العين في ملعب "هزاع بن زايد"، في 4 مباريات خلال تاريخ مواجهتهم في البطولة الآسيوية، حيث لم يحقق الزعيم السعودي أي فوز في المباريات الأربعة.

في 8 مارس 2006، تلقى الهلال هزيمة أمام العين في ملعب "هزاع بن زايد"، بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري الأبطال.

30 سبتمبر 2014، كانت المواجهة الثانية بين الهلال والعين على ملعب "هزاع"، وفاز به الفريق الإماراتي أيضًا بهدفين مقابل هدف، أحرز أهداف أصحاب الأرض كلًا من الكوري الجنوبي ميونج جو لي و جيريس كيمبو إكوكو وسجل هدف الهلال الوحيد ناصر الشمراني.

وانتهت المواجهة الثالثة بينهم على ملعب "العين"، بالتعادل السلبي، في أغسطس 2017 في ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال.

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وفي المباراة الأخيرة على ملعب "هزاع"، نجح العين في تكرار فوزه مرة أخرى بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال عام 2018.

أحرز هدفا أصحاب الأرض وقتها السويدي ماركوس بيرج، بينما سجل هدف الهلال محمد البريك.

فهل تستمر عقدة الهلال في ملعب "هزاع بن زايد"؟، بل يتمكن الكرواتي زوران ماميتش الذي طالما تواجد بين جدران الملعب الإماراتي في تحقيق الفوز الأول للزعيم السعودي على العين.