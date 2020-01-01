قبل مواجهة الأهلي – تقديم مباراة لصن داونز بالدوري

تعديل موعد مباراة منافس الأهلي في الدوري الجنوب إفريقي.

قرر الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، تقديم موعد مباراة فريق صن داونز، ضد بوليم سيلتيك، قبل مواجهة الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز سيحل ضيفًا على الأهلي مساء يوم 29 فبراير الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 7 مارس المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الجنوب إفريقي، قرر تقديم موعد مباراة صن داونز أمام بوليم سيلتيك بالدوري الجنوب إفريقي، لتقام يوم 19 فبراير، بدلًا من 8 أبريل المقبل.

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الأهلي صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، محتلًا المركز الثاني في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر.

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ويسعى الأهلي للثأر من صن داونز، بعد الخسارة في العام الماضي في ربع النهائي، بخمسة أهداف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا، حيث فاز الفريق الأحمر إيابًا بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز، الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي، في مباراة نصف النهائي.