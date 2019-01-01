قبل مباراة ليجانيس - تعرف على سجل ريال مدريد في مباريات الإثنين

ريال مدريد يعود لخوض مباراة يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 3 سنوات

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على ليجانيس مساء الغد، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وتعد هذه المرة الأولى منذ موسم 2014-2015 التي يلعب فيها ريال مدريد يوم الإثنين وكان ذلك ضد قرطبة وانتهت المباراة بانتصار ملكي بثنائية نظيفة.

وتبلغ نسبة انتصارات البلانكوس يوم الإثنين 63%، إذ لعب ريال مدريد 12 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل 4 لقاءات وخسر في 3 مناسبات.

وكان آخر خسارة للنادي الملكي يوم الإثنين في موسم 2010-2011 ضد برشلونة في "كامب نو" جاءت بخماسية نظيفة للنادي الكتالوني.

تحيا كرة القدم ويحيا جمهور كرة القدم ♥️♥️♥️



هذا المشهد العظيم من مباراة إشبيلية وريال بيتيس 🙌 pic.twitter.com/ODViXULLfq — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 13, 2019

ومنذ هذه المباراة، لعب النادي الملكي 5 لقاءات في موسم 2010-2011 و2012-2013 و2013-2014 مرتين وأخيرًا ضد قرطبة في 2015 وانتهت جميع هذه المباريات بفوز لريال مدريد.

أما بالنسبة لليجانيس، فلعب 8 مباريات يوم الإثنين محققًا الفوز في 5 مواجهات وخسر 3 مرات ولم يتعادل مطلقًا لتصل نسبة الفوز غلى 62.5%.

ورغم أنّ الفريق المدريدي تأهل إلى الليجا للمرة الأولى في 2016-2017 لكنّه لعب في أول مواسمه 3 مباريات يوم الإثنين وفاز بعا جميعًا وفي الموسم الماضي لعب مرتين وخسرهما بينما حاليًا لعب 3 لقاءات وفاز مرتين وخسر مرة واحدة.