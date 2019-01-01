قبل مباراة قطر - ميسي يعرف طريق الإبداع في "بورتو أليجري"

يمتلك البرغوث ذكرى جيدة في بورتو أليجري

تحمل مدينة "بورتو أليجري" التي تحتضن مواجهة قطر والأرجنتين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكوبا أمريكا ذكرى طيبة لهداف التانجو، ليونيل ميسي.

الأرجنتين تحتاج إلى الفوز للتأهل إلى ربع النهائي في البطولة.

وسبق ولعب ميسي في مدينة بورتو أليجري بدور المجموعات في كأس العالم بالبرازيل عام 2014 أمام نيجيريا وقدّم أفضل أداء له في مباراة بالمونديال.

ورغم أنّ البرغوث لم يخض المباراة على الملعب ذاته، لكنّه في نفس المدينة ونجح في تسجيل هدفين من أصل 3 أحرزها التانجو في اللقاء.

ميسي لم يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة بجميع مشاركاته في كأس العالم عدا مباراة نيجيريا، كما جاء أحد هذه الأهداف من ركلة حرة.

طموحات كبيرة للعنابي والفرصة الأخيرة للأرجنتين من أجل الاستمرار في البطولة بعد الأداء المخيب للأمال



🇶🇦 🆚 🇦🇷



من سيحسم اللقاء 🤔



#CopaAmerica pic.twitter.com/aINTO0r0rF — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

وقد تكون فرصة البولجا لقيادة الأرجنتين مرة أخرى للفوز والتأهل إلى الدور المقبل في ربع النهائي.

جدير بالذكر أنّ الأرجنتين وصلت إلى نهائي البطولة 3 مرات من أصل 4 مشاركات لميسي في كوبا أمريكا.