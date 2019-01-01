النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

قبل مباراة الأهلي والنصر قرار صادم من ملعب الجوهرة المشعة للمشجعين

التعليقات()
ملعب الجوهرة
تنبيه هام من إدارة ملعب الجوهرة المشعة للمشجعين
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أصدرت إدارة، ملعب نادي الجوهرة المشعة، قراراً صادماً للجماهير قبل قمة الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين مساء الليلة.

ويحل النصر ضيفاً على نظيره الأهلي، مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الـ 20 على ملعب الجوهرة المشعة.

وقررت إدارة الملعب، تقنين دخول الألعاب النارية إلى الملعب، حيث تم منع استخدامها في مدرجات العائلات والدرجة الموحدة.

وسيكون استخدام الألعاب النارية والشماريخ، في مدرجات الروابط الخاصة بالمشجعين فقط، وتحت إشراف مسؤولو الروابط.

بالأرقام - هجوم الأهلي يصطدم بدفاع النصر في قمة الدوري السعودي

اختيارات المحررين

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن إدارة الملعب ستكون حاسمة حول هذا الشأن، وستكون هناك عقوبات على من يستخدم الألعاب النارية في غير الأماكن المخصصة لها.

إغلاق