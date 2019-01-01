قبل لقاء النيجر - اتحاد الكرة يكافئ 11 لاعبًا بمنتخب مصر

مكافأة الفوز على تونس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كافئ مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، لاعبي منتخب مصر، بعد الفوز على تونس بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب مصر كان قد حقق الفوز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الخامسة، ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، صرف مبلغ 132 ألف جنيه، ليحصل عليهم 11 لاعبًا فقط خلال المعسكر المقبل خلال شهر مارس الجاري.

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( 🎥 : @Syrias_football) pic.twitter.com/szBBVCaILH — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 7, 2019

والـ11 لاعب هم: "محمود عبد الرحيم جنش، وطارق حامد، ومحمد النني، ومحمود حسن تريزيجيه، وعلي غزال، ومحمد أبو جبل، وباهر المحمدي، ومحمد هاني، وأحمد أيمن منصور، وإسلام جابر، وصلاح محسن".

ولن يحصل باقي اللاعبين على المكافأة، بسبب عدم وجودهم في معسكر مباراة تونس، خاصة وأن أجيري ضم عدد كبير من اللاعبين الجدد لمعسكر مباراتي النيجر ونيجيريا.

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وتنص اللوائح على حصول كل لاعب على مبلغ 12 ألف جنيه حالة الفوز داخل الأرض، و16 ألف بعد الفوز خارج الأرض، و8 آلاف حال التعادل خارج الأرض، وإلغاء المكافأة حال التعادل داخل الأرض.