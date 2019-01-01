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الدوري المصري الممتاز

قبل لقاء القمة - إصابة حمدي النقاز أمام المقاولون العرب

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هل يغيب حمدي النقاز عن لقاء القمة؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تعرض التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك، للإصابة خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، خلال مباراة المقاولون العرب.

النقاز خرج من المباراة، والزمالك كان متقدمًا بهدف دون رد على المقاولون العرب، سجله محمود حمدي الونش.

وقام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، بتغيير حمدي النقاز، ونزول حازم إمام بديلًا له.

وفي الدقيقة 52 تمكن المقاولون العرب من تسجيل هدف التعادل، عن طريق اللاعب عبد الوهاب إسماعيل الذي أرسل عرضية لم يلمسها أحد وتسكن شباك الزمالك.

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الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي يوم 30 مارس الجاري، في المباراة المؤجلة ضمن منافسات الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

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