قبل كلاسيكو نصف النهائي .. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، قبل مواجهة نصف نهائي البطولة في 2023.

ستتحول أنظار جميع مشجعي كرة القدم إلى كرة القدم الإسبانية من جديد، حيث أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا 2023 بين ريال مدريد وبرشلونة، في مواجهتين ناريتين في المربع الذهبي.

ريال مدريد وبرشلونة وصلا إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بعد مسيرة مميزة في البطولة حتى الآن، لكن الصدام في "الكلاسيكو" سيكون النقطة الأهم في البطولة.

ما هو سجل مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا؟

قبل مواجهتي الكلاسيكو المقبلتين، فقد تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 35 مباراة سابقة في كأس ملك إسبانيا، حيث كانت البداية في نصف نهائي موسم 1915-1916، وحينها حقق "البلوجرانا" الفوز ذهابًا بهدفين لهدف، لكن النادي الملكي رد بفوز عريض إيابًا بنتيجة 4-1.

لكن أعيدت تلك المواجهة مرة أخرى، حيث لم يتم أخذ فارق الأهداف في الاعتبار في تلك النسخة من البطولة، لكن مواجهة الإعادة الأولى انتهت بالتعادل 6-6، لتعاد المباراة مرة أخرى وفاز النادي ريال مدريد بنتيجة 4-2.

أما آخر مواجهة، جاءت في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2018-19، وحينها انتهت مباراة الذهاب على ملعب "كامب نو" بالتعادل 1-1، قبل أن يحقق "البلوجرانا" الفوز إيابًا على "سانتياجو برنابيو" بثلاثية نظيفة.

البطولة المباريات فوز ريال مدريد تعادل فوز برشلونة أهداف ريال مدريد أهداف برشلونة كأس ملك إسبانيا 35 12 8 15 65 67

كم عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا؟

يعد برشلونة الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حصد اللقب في 31 مناسبة من أصل 42 نهائي خاضها الفريق الكتالوني.

وفي المقابل، يعتبر ريال مدريد في المركز الثالث من حيث حصد بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث حقق اللقب 19 مرة، لكنه في المقابل خسر النهائي في 20 مناسبة.