قبل كأس العالم .. "فيفا" يدرس تغييرات جذرية على قوانين كرة القدم!

كرة القدم تتغيير!

يجتمع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" المسؤول عن سن القوانين في كرة القدم، اليوم الإثنين في الدوحة من أجل مناقشة تعديل قوانين اللعبة، وإحداث تغييرات مستقبلية من أجل تحسين اللعبة.

ومن المنتظر أن تسري قرارات الاجتماع بداية من 1 يوليو القادم، حيث يتم مناقشة قانون التبديلات الخمسة و استخدام تقنية التسلل شبه الآلي، كما يناقش الاجتماع مسألة إهدار الوقت ومدة اللعب الفعلي في المباريات.

وينوي الاتحاد الدولي إجراء تجربة لتقنية التسلل شبه الآلي قبل انطلاق كأس العالم 2022، من أجل استخدامها في المونديال بشكل رسمي.

استمرار التغييرات الخمسة

الفكرة التي جاءت من قلب أزمة فيروس كورونا، ستصبح رسمية في جميع المسابقات التي ترغب في تطبيقها، وسيتم تطبيقها في جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

سيصبح قانون التبديلات الخمسة ساري بشكل رسمي، ويحق لكل فريق إجراء خمسة تغييرات في المباراة على 3 مرات، بالإضافة إلى فترة الاستراحة بين الشوطين.

موقف حارس المرمى من ضربات الجزاء

تم الإعلان عن تغييرات تؤثر على حراس المرمى وتسديدات ضربات الجزاء، تم تفسير ذلك على أنه يمكن أن يكون لحارس المرمى قدمًا في الأمام والأخرى خلف خط المرمى ، لكن في الواقع كانت هذه مخالفة.

تمت إعادة صياغة القاعدة وتم التأكيد على أن روح القاعدة تتطلب من حارس المرمى وضع كلتا قدميه في اتصال مباشر مع خط المرمى أو فوقه مباشرة حتى يتم تنفيذ العقوبة ؛ بمعنى آخر، قد لا يقف حارس المرمى أمام أو خلف خط المرمى.

26 لاعبًا في القائمة الدولية

يدرس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الموافقة على استدعاء 26 لاعبًا في قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، على أن يتم تعميم ذلك بعد المونديال أيضًا.

تحسين تقنية حكم الفيديو المساعد

صرح جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "علينا أن نجعل تقنية حكم الفيديو المساعد تعمل بشكل أفضل وأن نجعلها في متناول البلدان الأخرى،تم إجراء اختبار باستخدام تقنية VAR مع عدد أقل من الكاميرات وأقل تعقيدًا، لإعطاء الدول ذات الإمكانات الأقل فرصة في استخدام التقنية".

وأضاف: "يجب علينا حماية اللعبة وتحسينها وحماية الحكام ومساعدتهم وحمايتهم من الهجمات التي تحدث للأسف في أجزاء كثيرة من العالم لا يمكننا السماح للاعبين والمشجعين والمدربين بإهانة الحكام".

اختبار التسلل شبه الآلي

التسلل شبه الآلي، تم استخدامه في كأس العرب وكأس العالم للأندية، ولا يزال قيد الدراسة والقرار لن يصل إلى الاجتماع الذي سيعقد يوم الإثنين، لكن سيتم دراسة تطبيقه في بطولة كأس العالم 2022.

أكد جياني إنفانتينو بعد مؤتمر "IFAb"، التغييرات في اللوائح، بالإضافة إلى بعض المقترحات قيد الدراسة، مثل تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي.

وعلق رئيس الفيفا قائلاً: " سيتم إجراء اختبارات مختلفة لتطور تقنية التسلل سنختبرها قبل بطولة كأس العالم".

وأكد إنفانتينو أن أكبر مصدر للقلق حاليًا هو الوقت بدل الضائع قائلًا: "نحن قلقون حيال من إهدار الوقت، هناك إجراء آخر يجب اتخاذه ونحن قلقون بشأنه وهو استخدام ساعة توقف لحسب الوقت الضائع وكيفية إيجاد الحلول. لا يمكن السماح بأنه إذا كانت مباراة كرة القدم مدتها 90 دقيقة ويتم لعب 48 دقيقة فقط".

وأتم: "سيتم إجراء دراسات لحساب الوقت الذي يتم لعبه في المباريات وإضافته بشكل صحيح".

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