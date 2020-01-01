قبل قمة الأبطال .. يورينتي يقتحم "سرية" معسكر برشلونة

كيف حدث ذلك؟

سلطت وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على ما فعله مهاجم نابولي فرناندو يورينتي، قبل ساعات من اللقاء المرتقب الذي سيجمع فريقه بضيفه الكاتالوني الثقيل برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

من جانبها، كشفت "سكاي سبورتس" إيطاليا، عن الزيارة التي قام بها المهاجم الثلاثيني لفندق إقامة لاعبي البلو جرانا في المدينة الجنوبية، وذلك قبل أقل من 3 ساعات على إطلاق صافرة بداية المباراة.

ورغم السرية المفروضة على معسكر البرسا سواء في الفندق أو ملعب التدريب، إلا أن مهاجم توتنهام السابق، لم يجد أدنى صعوبة في اقتحام هذه الخصوصية، وذلك بمساعدة زملائه السابقين في منتخب لا روخا، والإشارة إلى جيرار بيكيه وسيرجيو بوسكيتس.

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وأرجع المصدر سبب تجول يورينتي في فندق إقامة برشلونة، لخروجه من حسابات مدرب فقراء الجنوب جينارو جاتوزو، باستبعاده من القائمة المشاركة في سهرة اليوم.

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وكان المهاجم الإسباني ضمن قائمة المرشحين للذهاب إلى "كامب نو"، بعد الانتكاسة التي عصفت بموسم الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، والتي على إثرها تأكد انتهاء موسمه، مع ذلك تحولت أنظار برشلونة نحو مهاجم ليجانيس مارتين برايثوايت.

ويرتبط يورينتي بعقد مع نابولي حتى منتصف 2021، وخلال هذا الموسم تمكن من تسجيل 4 أهداف بالإضافة لتمريرة حاسمة، من مشاركته في 24 مباراة في مختلف المسابقات.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب سيستضيفها ملعب "كامب نو" في الموافق الثامن عشر من مارس المقبل.