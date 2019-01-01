قبل عام من انطلاق البطولة.. إقبال كاسح على تذاكر يورو 2020

نهائي ويمبلي هو الأكثر طلباً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لاقت تذاكر كأس أمم أوروبا (يورو 2020) رواجاً واسعاً في الأسبوع الأول من طرحها، حيث تلقى الاتحاد الأوروبي (يويفا) ما يفوق 4.5 مليون طلب للحصول على التذاكر.

وجاءت تلك الطلبات من 190 دولة مختلفة حتى العالم، حيث تم طرح التذاكر للبيع في الثاني عشر من يونيو الجاري، استعداداً للبطولة التي ستجوب 12 مدينة أوروبية الصيف القادم.

غالبية طلبات الحجز أتت بشكل رئيسي من إنجلترا وألمانيا وروسيا والمجر وهولندا والدنمارك، في النسخة التي تتزامن مع الذكرى الستين لانطلاق المسابقة.

وعلى الرغم من ارتفاع الإقبال الحالي بالفعل، إلا أنه يتم تشجيع الجماهير على إنهاء الامور عبر الموقع الرسمي ليورو 2020 قبل الموعد الأقصى في 12 يوليو، وذلك كون المرحلة الأولى من بيع التذاكر هي الفرصة الأفضل للحصول عليها عادةً.

ومن المفترض أن يحصل جميع المتقدمين للحصول على تذاكر في الوقت الحالي على فرص متساوية في النجاح والفشل، ليصدر القرار بإعلان أصحاب التذاكر في منتصف أغسطس.

وكالعادة، كان النهائي هو المتسيد في عدد طلبات الحصول على تذاكره، والذي سيقام في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، في الثاني عشر من يوليو 2020.