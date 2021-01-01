قبل صراع كبار أوروبا .. مانشستر سيتي يستعد لحسم صفقة هالاند

مانشستر سيتي قريب من هالاند

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر سيتي قد قرر التعاقد مع إرلينج هالاند مقابل 100 مليون جنيه استرليني ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويبدو أن مانشستر سيتي قد اتخذ قرارًا بمحاولة الانقضاض على المهاجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند قبل أن يبدأ صراع الأندية الأوروبية عليه الصيف المقبل.

مينو رايولا خرج الشهر الماضي لينفي اتفاقه مع أي من المرشحين لرئاسة برشلونة من أجل انتقال مهاجم دورتموند إلى الفريق الكتالوني في حالة فوز أحدهم.

وبرز مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة كواحد من المرشحين الرئيسيين للتعاقد مع إيرلينج هالاند مستغلًا التعاون مع بوروسيا دورتموند حين ترك لهم جادون سانشو.

المهاجم النرويجي على قائمة أولويات العديد من الأندية ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، ولكن مانشستر سيتي مستعد لحسم الأمور بطلب من المدرب بيب جوارديولا.

وفي الوقت الحالي يخطط جوارديولا بالفعل للاستمرار لسنوات مقبلة مع مانشستر سيتي، ويعلم أنه سيحتاج إلى نجم آخر إلى جانب البرازيلي رقم 9 جابرييل جيسوس في خط الهجوم

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الجدير بالذكر أن تشيلسي قد دخل على خط المهتمين مؤخرًا بالتعاقد مع هالاند بعد فشل تيمو فيرنر في مركز المهاجم الصريح، ما ترك المدرب فرانك لامبارد فقط بتامي أبراهام وبديله أوليفيه جيرو.