قبل ديربي تشيلسي .. ماذا فعل مورينيو أمام أنديته السابقة؟

هل يتفادى مصير اللقاء الأخير؟

يستعد مدرب توتنهام جوزيه مورينو لخوض مباراة معقدة وخاصة جدًا، عندما يستضيف فريقه اللندني السابق تشيلسي على ملعب "توتنهام هوتسبير"، في مباراة ديربي الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحظى هذا الديربي بأهمية مضاعفة بالنسبة لـ "سبيشال وان"، لعدم نسيانه الطريقة التي طُرد بها من "ستامفورد بريدج"، بعد أقل من ستة أشهر على تتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز نسخة 2014-2015، حتى أنه في مؤتمر تقديمه للصحفيين مع السبيرس، حاول تبرير ما قاله قبل فترة وجيزة من إقالته من تدريب البلوز، بأنه لن يوافق أبدًا على تدريب الديوك، قائلاً "قلت ذلك قبل طردي".

وجاء "المو" إلى أحدث ملعب في أوروبا قبل شهرين، بعد إقالة صاحب المشروع الحالي ماوريسيو بوتشيتينو، بعد سلسلة من النتائج السلبية، التي تسببت في تراجع الفريق إلى المركز الرابع عشر في بعض الأوقات، بفارق 4 نقاط، لكن الآن تحسنت أوضاعه وترتيبه، بتحقيق الفوز في 4 مباريات من أصل 5 في الدوري، مقابل هزيمه أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة عشر.

أما فرانك لامبارد، الذي نجح في التغلب على بدايته الصعبة بالهزيمة في أول مباراتين في الموسم أمام مانشستر يونايتد بالأربعة ثم أمام ليفربول في كأس السوبر الأوروبية، فقد تعقدت أموره في الأسابيع القليلة الماضية، بالتجرع من مرارة الهزيمة 3 مرات في آخر 4 أسابيع، مقابل انتصار وحيد، ليتراجع إلى المركز الرابع، بفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام.

وسيكون ديربي الأحد، هو الصدام رقم 33 لمورينيو ضد أنديته السابقة، ونجح خلالهم في تحقيق الفوز في 18 مواجهة، مقابل 6 تعادلات وتسع هزائم.

المواجهة الأولى للمدرب البالغ من العمر 56 عامًا، ضد فريق سابق له، كانت عندما كان يقود فريق ليريا البرتغالي أمام ناديه السابق بنفيكا في عام 2001 وانتهت بالتعادل.

نتيجة التعادل كانت أيضًا حاضرة في آخر مواجهة لمورينيو ضد أحد أنديته السابقة.

حدث ذلك في أكتوبر 2018 عندما تعادل مع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي 2/2 في الدوري الإنجليزي، قبل شهرين فقط من تعرضه للإقالة من قبل إدارة النادي.

لكن على الرغم من هذا السجل المتميز أمام أنديته السابقة، لكن من بين هزائمه الـ8 تعرض لهزائم مُحرجة، منها خسارته مع مانشستر يونايتد على يد تشيلسي بقيادة أنطونيو كونتي 4/0 على ملعب ستامفورد بريدج في أكتوبر 2016، فماذا عن أحدث مواجهة ضد أحد أنديته السابقة؟