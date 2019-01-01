قبل ديربي الرياض - ماذا قدم أحمد موسى في مباريات القمة خلال مشواره

يلتقي النصر أمام الهلال ضمن قمة مباريات الجولة الـ25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تضع جماهير نادي النصر السعودي أمالاً كبيرة لاستفاقة اللاعب الدولي النيجيري مهاجم الفريق في المباراة المقبلة أمام نادي الهلال يوم الجمعة المقبل.

ويلتقي النصر أمام الهلال ضمن قمة مباريات الجولة الـ25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يُقدم أحمد موسى حتى الآن ما يشفع له أمام جماهير العالمي، والتي وضعت أمالاً كبيرة عليه منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري.

وبالعودة إلى أبرز أرقام موسى في مباريات القمة التي خاضها من قبل في الأندية التي لعب من قبل خلال مشواره الاحترافي، نجد بعض الأرقام المحبطة لجماهير العالمي.

وخلال مسيرته لعب موسى في الدوري الروسي والإنجليزي مع سيسكا موسكو وليستر سيتي، حيث لم يشكل ظهوراً مميزاً في مختلف المباريات التي تعد بمثابة قمة أو ديربي وكلاسيكو.

أول المواجهات القوية التي خاضها موسى كانت مع فريقه سيسكا موسكو والتي خسرها فريقه بنتيجة 3\1 أمام نادي زينيت سنت بطرسبرج في موسم 2012-2013، ولم ينجح موسى في تسجيل أي هدف.

أما في المباراة الثانية أمام نفس الفريق، فقاد موسى فريقه للفوز حينها بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وقام اللاعب بتسجيل هدف وصناعة الثاني.

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الموسم الجديد شهد المواجهة الثالثة انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1\1، ولكن اللاعب لم يكن له الحضور من حيث التسجيل أو الصناعة، وفي المباراة الثانية سجل هدف في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل 2\2.

وعاد مرة أخرى للتسجيل في مرمى سبارتاك بأول ديربي موسم 2015-2016 وانتهى اللقاء بفوز فريقه 2-1، وفِي الدور الثاني سجل هدف المباراة الوحيد على سبارتاك أيضا.

مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وبالتحديد موسم 2016\2017،لم يسجل في المباريات الكبيرة الأولى أمام أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، لكنه ظهر أمام توتنهام ومنح فريقه التعادل 1-1، ولم يسجل في الدوري سواء هدفين فقط.

وفي مباراة الذهاب بين فريقي الهلال والنصر بديربي الرياض الذي أقيم في الجولة الـ12 لم يتمكن اللاعب من وضع بصمته، رغم انتهاء المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق.